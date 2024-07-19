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Суд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте
Суд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Суд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте
Диверсант, который в июне 2023 года подорвал газопровод на Южном берегу Крыма, приговорен к 18 годам заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T10:37
2024-07-19T10:37
2024-07-19T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Диверсант, который в июне 2023 года подорвал газопровод на Южном берегу Крыма, приговорен к 18 годам заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Отмечается, что осужденный в 2022 году был завербован сотрудниками спецслужб Украины в Днепропетровской области. Там он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и уехал в Крым.В июне 2023 года по инструкции сотрудника СБУ диверсант изготовил самодельное взрывное устройство и разместил его на поверхности газопровода в Кореиз в Ялте, а затем дистанционно взорвал. В результате участок газопровода загорелся.Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.Приговор в законную силу не вступил.9 августа 2023 года сотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб. В ходе обысков в гараже, принадлежащем фигуранту, силовики обнаружили два килограмма пластичного взрывчатого вещества "С-4" иностранного производства, два электродетонатора, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрывникам газопровода продлили срок содержания под стражейВерховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопроводаФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте
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Суд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте
Диверсант приговорен к 18 годам заключения за подрыв газопровода в Крыму
10:37 19.07.2024 (обновлено: 10:46 19.07.2024)