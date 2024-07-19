https://crimea.ria.ru/20240719/sud-prigovoril-diversanta-k-18-godam-za-podryv-gazoprovoda-v-yalte-1138986332.html

Суд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте

Суд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Суд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте

Диверсант, который в июне 2023 года подорвал газопровод на Южном берегу Крыма, приговорен к 18 годам заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T10:37

2024-07-19T10:37

2024-07-19T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Диверсант, который в июне 2023 года подорвал газопровод на Южном берегу Крыма, приговорен к 18 годам заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Отмечается, что осужденный в 2022 году был завербован сотрудниками спецслужб Украины в Днепропетровской области. Там он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и уехал в Крым.В июне 2023 года по инструкции сотрудника СБУ диверсант изготовил самодельное взрывное устройство и разместил его на поверхности газопровода в Кореиз в Ялте, а затем дистанционно взорвал. В результате участок газопровода загорелся.Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.Приговор в законную силу не вступил.9 августа 2023 года сотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб. В ходе обысков в гараже, принадлежащем фигуранту, силовики обнаружили два килограмма пластичного взрывчатого вещества "С-4" иностранного производства, два электродетонатора, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрывникам газопровода продлили срок содержания под стражейВерховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопроводаФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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