https://crimea.ria.ru/20220921/verkhovnyy-sud-kryma-vynes-prigovor-po-delu-o-podryve-gazoprovoda-1124572065.html

Верховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопровода

Верховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопровода - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Верховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопровода

Верховный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу о подрыве участка газопровода в районе населенного пункта Перевальное в отношении трех участников... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T10:43

2022-09-21T10:43

2022-09-21T10:51

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу о подрыве участка газопровода в районе населенного пункта Перевальное в отношении трех участников диверсии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в суде.По совокупности преступлений, А. И. Ахтемов приговорен к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима на срок 15 лет, с ограничением свободы сроком 1 год и штрафом в 500 тыс. рублей. А.Э. Ахтемову суд назначил 13 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год, со штрафом в 500 тыс. рублей. Джелялов получил 17 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год и 6 месяцев, со штрафом в 700 тыс. рублей.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, подрыв участка газопровода произошел 23 августа 2021 года. Сотрудники ФСБ установили, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки МО Украины в Херсоне – так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "меджлис крымско-татарского народа"*. В сентябре 2021 года сотрудниками ФСБ России были задержаны заместитель председателя меджлиса* Нариман Джелялов, исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Территориальным органом безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России "диверсия", предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет."По указанию одного из руководителей запрещенного меджлиса* в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2 тыс. долларов США. Взрывное устройство конспиративным путем в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко дню независимости Украины", - напомнили детали в ФСБ.По данным ФСБ, организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев – агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" – Виктор Зелинский. Санкционировал акцию начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов – участник неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России.* запрещенная в России экстремистская организация

https://crimea.ria.ru/20211223/v-krymu-podryvnikam-gazoprovoda-prodlili-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-1121834219.html

https://crimea.ria.ru/20210915/ispolnitel-diversii-v-krymu-lyudi-s-ukrainy-ugrozhali-ubit-moikh-detey-1120871604.html

https://crimea.ria.ru/20210923/delo-o-diversii-v-krymu-odnomu-iz-glav--medzhlisa-uzhestochili-obvinenie-1120955990.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия, закон и право