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ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте
ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте - РИА Новости Крым, 09.08.2023
ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T09:50
2023-08-09T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.По данным ФСБ, в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области мужчину завербовали сотрудники спецслужб Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым. По заданию украинских кураторов 23 июня текущего года он осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник.В ходе обысков в гараже, принадлежащем фигуранту, силовики обнаружили два килограмма пластичного взрывчатого вещества "С-4" иностранного производства, два электродетонатора, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".Обвиняемый заключен под стражу. Мужчина признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в августе 2021 года в поселке Перевальное под Симферополем в результате подрыва был поврежден газопровод. По обвинению в совершении диверсии были задержаны три человека, в том числе первый зампредседателя запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Нариман Джелялов. В сентябре прошлого года Верховный суд приговорил Джелялова к 17 годам колонии строгого режима, других фигурантов – Асана Ахметова и Азиза Ахтемова – к 15 и 13 годам лишения свободы соответственно.*экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на УкраинуУчился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражуСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма – Следком
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, антитеррор, новости, новости крыма, крым, ялта, газ
ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте

ФСБ: задержан диверсант, подорвавший газопровод в Ялте по заданию спецслужб Украины

09:50 09.08.2023 (обновлено: 10:19 09.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена преступная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб", – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области мужчину завербовали сотрудники спецслужб Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым. По заданию украинских кураторов 23 июня текущего года он осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник.
В ходе обысков в гараже, принадлежащем фигуранту, силовики обнаружили два килограмма пластичного взрывчатого вещества "С-4" иностранного производства, два электродетонатора, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Обвиняемый заключен под стражу. Мужчина признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в августе 2021 года в поселке Перевальное под Симферополем в результате подрыва был поврежден газопровод. По обвинению в совершении диверсии были задержаны три человека, в том числе первый зампредседателя запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Нариман Джелялов. В сентябре прошлого года Верховный суд приговорил Джелялова к 17 годам колонии строгого режима, других фигурантов – Асана Ахметова и Азиза Ахтемова – к 15 и 13 годам лишения свободы соответственно.
*экстремистская организация, запрещенная в России
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДиверсияАнтитеррорНовостиНовости КрымаКрымЯлтаГаз
 
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