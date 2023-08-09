https://crimea.ria.ru/20230809/fsb-zaderzhala-v-krymu-diversanta-gotovivshegosya-vzorvat-gazoprovod-1130620229.html

ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте

ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте - РИА Новости Крым, 09.08.2023

ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T09:50

2023-08-09T09:50

2023-08-09T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к подрыву газопровода в южнобережном поселке Кореиз по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.По данным ФСБ, в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области мужчину завербовали сотрудники спецслужб Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым. По заданию украинских кураторов 23 июня текущего года он осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник.В ходе обысков в гараже, принадлежащем фигуранту, силовики обнаружили два килограмма пластичного взрывчатого вещества "С-4" иностранного производства, два электродетонатора, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".Обвиняемый заключен под стражу. Мужчина признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в августе 2021 года в поселке Перевальное под Симферополем в результате подрыва был поврежден газопровод. По обвинению в совершении диверсии были задержаны три человека, в том числе первый зампредседателя запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Нариман Джелялов. В сентябре прошлого года Верховный суд приговорил Джелялова к 17 годам колонии строгого режима, других фигурантов – Асана Ахметова и Азиза Ахтемова – к 15 и 13 годам лишения свободы соответственно.*экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на УкраинуУчился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражуСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма – Следком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, антитеррор, новости, новости крыма, крым, ялта, газ