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ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода

ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода - РИА Новости Крым, 17.05.2024

ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода

14 снарядов "Вампир" уничтожены над Белгородской областью вечером в пятницу, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T21:55

2024-05-17T21:55

2024-05-17T21:55

белгород

атака всу на белгород

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. 14 снарядов "Вампир" уничтожены над Белгородской областью вечером в пятницу, сообщает пресс-служба Минобороны России.Уточняется, что попытка киевского режима совершить очередную террористическую атаку отражена в 20.05. Боевики применили реактивные системы залпового огня RM-70 "Вампир".Один мирный житель погиб и еще один ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе, сообщал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителейБольше ста дронов сбиты за ночь над регионами РоссииВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза

белгород

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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