https://crimea.ria.ru/20240517/vsu-udarili-14-snaryadami-vampir-po-mirnomu-naseleniyu-belgoroda-1137375028.html
ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода
ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода - РИА Новости Крым, 17.05.2024
ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода
14 снарядов "Вампир" уничтожены над Белгородской областью вечером в пятницу, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T21:55
2024-05-17T21:55
2024-05-17T21:55
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6d62b22bc86b8c8ef2b25b26b72f7da8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. 14 снарядов "Вампир" уничтожены над Белгородской областью вечером в пятницу, сообщает пресс-служба Минобороны России.Уточняется, что попытка киевского режима совершить очередную террористическую атаку отражена в 20.05. Боевики применили реактивные системы залпового огня RM-70 "Вампир".Один мирный житель погиб и еще один ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе, сообщал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителейБольше ста дронов сбиты за ночь над регионами РоссииВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6eed478da5ddc3235c45dd738b920032.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, министерство обороны рф
ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода
14 снарядов "Вампир" уничтожены над Белгородской областью - Минобороны