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ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода
ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода - РИА Новости Крым, 17.05.2024
ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода
14 снарядов "Вампир" уничтожены над Белгородской областью вечером в пятницу, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T21:55
2024-05-17T21:55
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
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вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. 14 снарядов "Вампир" уничтожены над Белгородской областью вечером в пятницу, сообщает пресс-служба Минобороны России.Уточняется, что попытка киевского режима совершить очередную террористическую атаку отражена в 20.05. Боевики применили реактивные системы залпового огня RM-70 "Вампир".Один мирный житель погиб и еще один ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе, сообщал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителейБольше ста дронов сбиты за ночь над регионами РоссииВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза
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РИА Новости Крым
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, министерство обороны рф
ВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению Белгорода

14 снарядов "Вампир" уничтожены над Белгородской областью - Минобороны

21:55 17.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. 14 снарядов "Вампир" уничтожены над Белгородской областью вечером в пятницу, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Уточняется, что попытка киевского режима совершить очередную террористическую атаку отражена в 20.05. Боевики применили реактивные системы залпового огня RM-70 "Вампир".
Один мирный житель погиб и еще один ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе, сообщал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков.
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БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПроисшествияМинистерство обороны РФ
 
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