https://crimea.ria.ru/20240517/dron-kamikadze-nad-belgorodskim-selom---muzhchina-pogib-i-esche-odin-ranen-1137374445.html
Дрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен
Дрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Дрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен
Один мирный житель погиб и еще один ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T21:25
2024-05-17T21:25
2024-05-17T21:25
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще один ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам главы региона, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде. Губаернатор подчеркнул, что села в зоне ЧС закрыты и призвал жителей беречь себя и своих близких.За последнее время ВСУ усилили атаки на мирные российские регионы. В частности, в пятницу восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики. Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской. Больше ста дронов сбиты над регионами России в ночь на 17 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал основу для переговоров по УкраинеАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУВ Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы
https://crimea.ria.ru/20240517/udary-po-donetsku-i-gorlovke---raneny-vosem-mirnykh-zhiteley-1137374175.html
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РИА Новости Крым
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Дрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен
При атаке дрона ВСУ на белгородское село один человек погиб и еще один ранен - Гладков