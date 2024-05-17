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Дрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Дрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен
Дрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Дрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен
Один мирный житель погиб и еще один ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T21:25
2024-05-17T21:25
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще один ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам главы региона, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде. Губаернатор подчеркнул, что села в зоне ЧС закрыты и призвал жителей беречь себя и своих близких.За последнее время ВСУ усилили атаки на мирные российские регионы. В частности, в пятницу восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики. Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской. Больше ста дронов сбиты над регионами России в ночь на 17 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал основу для переговоров по УкраинеАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУВ Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы
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Новости
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Дрон-камикадзе над белгородским селом - мужчина погиб и еще один ранен

При атаке дрона ВСУ на белгородское село один человек погиб и еще один ранен - Гладков

21:25 17.05.2024
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще один ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате атаки дроном один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.Второй мирный житель получил ранение и самостоятельно доехал до ЦРБ, где врачи оказали ему медицинскую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде. Губаернатор подчеркнул, что села в зоне ЧС закрыты и призвал жителей беречь себя и своих близких.
За последнее время ВСУ усилили атаки на мирные российские регионы. В частности, в пятницу восемь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на мирное население Донецкой Народной Республики. Дежурные средства российской ПВО уничтожили запущенные Украиной оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и беспилотник над Брянской. Больше ста дронов сбиты над регионами России в ночь на 17 мая.
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