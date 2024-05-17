https://crimea.ria.ru/20240517/aksenov-nazval-sposob-obezopasit-krym-ot-atak-vsu-1137362360.html

Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ

Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ

Безопасность Крыма от атак украинских боевиков обеспечит только отставка нынешних руководителей киевского режима, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T14:06

2024-05-17T14:06

2024-05-17T14:06

безопасность республики крым и севастополя

сергей аксенов

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атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма от атак украинских боевиков обеспечит только отставка нынешних руководителей киевского режима, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он также подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы в ходе СВО "каким-то образом сломать украинское государство или навредить народу Украины".Глава Крыма также выразил уверенность, что под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина российские войска достигнут всех целей специальной военной операции.В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS.А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часуНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковВ Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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