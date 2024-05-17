https://crimea.ria.ru/20240517/aksenov-nazval-sposob-obezopasit-krym-ot-atak-vsu-1137362360.html
Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ
Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ
Безопасность Крыма от атак украинских боевиков обеспечит только отставка нынешних руководителей киевского режима, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T14:06
2024-05-17T14:06
2024-05-17T14:06
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
новости крыма
крым
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137207942_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b3f86736822648e435810e73f452cf1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма от атак украинских боевиков обеспечит только отставка нынешних руководителей киевского режима, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он также подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы в ходе СВО "каким-то образом сломать украинское государство или навредить народу Украины".Глава Крыма также выразил уверенность, что под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина российские войска достигнут всех целей специальной военной операции.В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS.А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часуНад Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковВ Крыму после ракетной атаки продолжают находить взрывоопасные предметы
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137207942_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_2fbec80980c5f72c239b8832d9ec50c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, новости крыма, крым, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), украина
Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ
Аксенов: единственный способ обезопасить Крым от атак ВСУ – отставка киевской хунты
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма от атак украинских боевиков обеспечит только отставка нынешних руководителей киевского режима, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Должна уйти в отставку киевская хунта…, которая сделала заложниками всех своих граждан, бросая их на фронт, независимо от возраста и пола. Всех этих персонажей мы знаем, для них люди – это расходный материал. Если киевская хунта остается, то, конечно, это будет отложенный конфликт, который рано или поздно вспыхнет с новой силой", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Миллет".
Он также подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы в ходе СВО "каким-то образом сломать украинское государство или навредить народу Украины".
Глава Крыма также выразил уверенность, что под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина российские войска достигнут всех целей специальной военной операции.
В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.
В ночь на 16 мая системы ПВО сбили
над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.
Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.
Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS.
А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.
Читайте также на РИА Новости Крым: