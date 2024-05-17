https://crimea.ria.ru/20240517/nad-krymom-za-noch-unichtozheny-51-bpla-i-6-morskikh-bespilotnikov-1137349352.html
Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников
Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников
В ночь на пятницу силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T07:37
2024-05-17T07:37
2024-05-17T08:02
крым
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, были уничтожены безэкипажные катера в Черном море.В ночь на 17 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что военные успешно отражают атаку украинских дронов и морских беспилотников на город. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. При этом, упавшие обломки на электроподстанцию "Севастополь" привели к отключениям света. По этой причине в пятницу отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, министерство обороны рф
Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников
Силы ПВО над Крымом и Черным морем сбили 51 дрон и уничтожили 6 безэкипажных катеров
07:37 17.05.2024 (обновлено: 08:02 17.05.2024)