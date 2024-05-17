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Севастополь отражает массированную атаку беспилотников и морских дронов - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Севастополь отражает массированную атаку беспилотников и морских дронов
Севастополь отражает массированную атаку беспилотников и морских дронов - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Севастополь отражает массированную атаку беспилотников и морских дронов
Военные отражают новую атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T03:22
2024-05-17T03:31
севастополь
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
атака украинских беспилотников на воронеж
безэкипажные катера
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Военные отражают новую атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что в городе уже сбиты несколько воздушных целей. Из-за падения обломков на электроподстанцию у жителей частично нет света.Он отметил, что боевики пытаются атаковать города не только с воздуха, но и с акватории.Ранее в Минобороны сообщали, что за день 16 мая в акватории Черного моря у берегов Крымского полуострова из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 морских беспилотников ВМС Украины.Ночью средства ПВО уничтожили в небе над Крымом пять ракет ATACMS и шесть дронов. Из них четыре БПЛА были перехвачены и два сбиты.
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севастополь, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), атака украинских беспилотников на воронеж, безэкипажные катера, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Севастополь отражает массированную атаку беспилотников и морских дронов

Севастополь отражает атаку беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ - Развожаев

03:22 17.05.2024 (обновлено: 03:31 17.05.2024)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкНочь в Севастополе
Ночь в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Военные отражают новую атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что в городе уже сбиты несколько воздушных целей. Из-за падения обломков на электроподстанцию у жителей частично нет света.
"Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции "Севастополь". На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА. После отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения", - заверил глава региона в Telegram.
Он отметил, что боевики пытаются атаковать города не только с воздуха, но и с акватории.

"Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории", - пояснил губернатор и призвал жителей не снимать и не выкладывать в сеть работу российских сил.

Ранее в Минобороны сообщали, что за день 16 мая в акватории Черного моря у берегов Крымского полуострова из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 морских беспилотников ВМС Украины.
Ночью средства ПВО уничтожили в небе над Крымом пять ракет ATACMS и шесть дронов. Из них четыре БПЛА были перехвачены и два сбиты.
 
СевастопольАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Атака украинских беспилотников на ВоронежБезэкипажные катераБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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