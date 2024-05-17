https://crimea.ria.ru/20240517/sevastopol-otrazhaet-massirovannuyu-ataku-bespilotnikov-i-morskikh-dronov-1137347607.html

Севастополь отражает массированную атаку беспилотников и морских дронов

Севастополь отражает массированную атаку беспилотников и морских дронов - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Севастополь отражает массированную атаку беспилотников и морских дронов

Военные отражают новую атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T03:22

2024-05-17T03:22

2024-05-17T03:31

севастополь

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

атака украинских беспилотников на воронеж

безэкипажные катера

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Военные отражают новую атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что в городе уже сбиты несколько воздушных целей. Из-за падения обломков на электроподстанцию у жителей частично нет света.Он отметил, что боевики пытаются атаковать города не только с воздуха, но и с акватории.Ранее в Минобороны сообщали, что за день 16 мая в акватории Черного моря у берегов Крымского полуострова из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 морских беспилотников ВМС Украины.Ночью средства ПВО уничтожили в небе над Крымом пять ракет ATACMS и шесть дронов. Из них четыре БПЛА были перехвачены и два сбиты.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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севастополь, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), атака украинских беспилотников на воронеж, безэкипажные катера, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма