https://crimea.ria.ru/20240515/10-raket-atacms-sbity-nad-krymom-v-noch-na-sredu-1137285423.html

10 ракет ATACMS сбиты над Крымом в ночь на среду – Минобороны

10 ракет ATACMS сбиты над Крымом в ночь на среду – Минобороны - РИА Новости Крым, 15.05.2024

10 ракет ATACMS сбиты над Крымом в ночь на среду – Минобороны

В ночь на среду отражена массированна атака на Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T07:18

2024-05-15T07:18

2024-05-15T07:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В ночь на среду отражена массированна атака на Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс", французских управляемых авиабомб "Хаммер", американских противорадиолокационных ракет "Харм", крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сказано в сообщении ведомства.Ночью в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожали воздушные цели. Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.После отражения атаки на Севастополь могут быть обнаружены не сдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, севастополь, новости, новости крыма, крым, пво, ракеты atacms