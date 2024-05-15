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10 ракет ATACMS сбиты над Крымом в ночь на среду – Минобороны - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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10 ракет ATACMS сбиты над Крымом в ночь на среду – Минобороны
10 ракет ATACMS сбиты над Крымом в ночь на среду – Минобороны - РИА Новости Крым, 15.05.2024
10 ракет ATACMS сбиты над Крымом в ночь на среду – Минобороны
В ночь на среду отражена массированна атака на Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T07:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В ночь на среду отражена массированна атака на Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс", французских управляемых авиабомб "Хаммер", американских противорадиолокационных ракет "Харм", крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сказано в сообщении ведомства.Ночью в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожали воздушные цели. Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.После отражения атаки на Севастополь могут быть обнаружены не сдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
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министерство обороны рф, севастополь, новости, новости крыма, крым, пво, ракеты atacms
10 ракет ATACMS сбиты над Крымом в ночь на среду – Минобороны

Десять ракет ATACMS уничтожены над Крымом в ночь на среду – Минобороны

07:18 15.05.2024 (обновлено: 07:35 15.05.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В ночь на среду отражена массированна атака на Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс", французских управляемых авиабомб "Хаммер", американских противорадиолокационных ракет "Харм", крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сказано в сообщении ведомства.
"Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крымского полуострова", – уточнили в Минобороны.
Ночью в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожали воздушные цели. Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.
После отражения атаки на Севастополь могут быть обнаружены не сдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Министерство обороны РФСевастопольНовостиНовости КрымаКрымПВОРакеты ATACMS
 
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