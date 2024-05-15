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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T02:11
2024-05-15T02:11
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Водителей и пассажиров, которые оказались на мостовом переходе или в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост закрыт

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

02:11 15.05.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.

Водителей и пассажиров, которые оказались на мостовом переходе или в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
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