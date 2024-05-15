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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T02:11
2024-05-15T02:11
2024-05-15T02:11
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крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Водителей и пассажиров, которые оказались на мостовом переходе или в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Водителей и пассажиров, которые оказались на мостовом переходе или в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.