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Атака на Севастополь: могут быть обнаружены не сдетонировавшие боеприпасы - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Атака на Севастополь: могут быть обнаружены не сдетонировавшие боеприпасы
Атака на Севастополь: могут быть обнаружены не сдетонировавшие боеприпасы - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Атака на Севастополь: могут быть обнаружены не сдетонировавшие боеприпасы
После отражения атаки на Севастополь в ночь на среду могут быть обнаружены не сдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T06:19
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безопасность
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. После отражения атаки на Севастополь в ночь на среду могут быть обнаружены не сдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В ночь на среду российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Пострадавших нет, сообщил губернатор.Все городские службы приведены в состояние боевой готовности. Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожили воздушные цели. Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, новости, михаил развожаев, происшествия, безопасность, атаки всу на крым
Атака на Севастополь: могут быть обнаружены не сдетонировавшие боеприпасы

После атаки на Севастополь могут быть обнаружены не сдетонировавшие суббоеприпасы

06:19 15.05.2024 (обновлено: 07:34 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. После отражения атаки на Севастополь в ночь на среду могут быть обнаружены не сдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
В ночь на среду российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Пострадавших нет, сообщил губернатор.
"Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов. Не подходите к частям сбитых ракет, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112", – предупредил Развожаев.
Все городские службы приведены в состояние боевой готовности. Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожили воздушные цели. Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.
СевастопольНовости КрымаНовостиМихаил РазвожаевПроисшествияБезопасностьАтаки ВСУ на Крым
 
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