https://crimea.ria.ru/20240515/ataka-na-sevastopol-mogut-byt-obnaruzheny-ne-sdetonirovavshie-boepripasy-1137284563.html

Атака на Севастополь: могут быть обнаружены не сдетонировавшие боеприпасы

Атака на Севастополь: могут быть обнаружены не сдетонировавшие боеприпасы - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Атака на Севастополь: могут быть обнаружены не сдетонировавшие боеприпасы

После отражения атаки на Севастополь в ночь на среду могут быть обнаружены не сдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T06:19

2024-05-15T06:19

2024-05-15T07:34

севастополь

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. После отражения атаки на Севастополь в ночь на среду могут быть обнаружены не сдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В ночь на среду российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Пострадавших нет, сообщил губернатор.Все городские службы приведены в состояние боевой готовности. Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны – военные уничтожили воздушные цели. Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, новости, михаил развожаев, происшествия, безопасность, атаки всу на крым