https://crimea.ria.ru/20240515/rakety-sbity-nad-aerodromom-belbek-v-sevastopole-1137284107.html

Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе

Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек. Об этом предварительно сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T02:46

2024-05-15T02:46

2024-05-15T02:50

севастополь

михаил развожаев

атаки всу на крым

происшествия

пво

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек. Об этом предварительно сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава города также сообщил, что повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы. Все городские службы приведены в состояние боевой готовности. Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Глава города подчеркнул, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Крымский мост также временно закрыли для проезда транспорта.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма