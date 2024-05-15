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Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе
Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек. Об этом предварительно сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T02:46
2024-05-15T02:50
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек. Об этом предварительно сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава города также сообщил, что повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы. Все городские службы приведены в состояние боевой готовности. Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Глава города подчеркнул, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Крымский мост также временно закрыли для проезда транспорта.
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе

Над аэродромом Бельбек сбиты несколько ракет – в Севастополе пожар от падения обломков

02:46 15.05.2024 (обновлено: 02:50 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек. Об этом предварительно сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Военные продолжают отражать атаку укронацистов. Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко", - написал в своем Telegram-канале Развожаев.

Глава города также сообщил, что повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы.
Все городские службы приведены в состояние боевой готовности. Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Глава города подчеркнул, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Крымский мост также временно закрыли для проезда транспорта.
 
СевастопольМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымПроисшествияПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
02:46Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе
02:12В Севастополе работает ПВО
02:11Крымский мост закрыт
00:01В среду арктический воздух принесет в Крым грозы
00:00Какой сегодня праздник: 15 мая
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