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Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе
Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек. Об этом предварительно сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T02:46
2024-05-15T02:46
2024-05-15T02:50
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
происшествия
пво
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек. Об этом предварительно сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава города также сообщил, что повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы. Все городские службы приведены в состояние боевой готовности. Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Глава города подчеркнул, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Крымский мост также временно закрыли для проезда транспорта.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Ракеты сбиты над аэродромом Бельбек в Севастополе
Над аэродромом Бельбек сбиты несколько ракет – в Севастополе пожар от падения обломков
02:46 15.05.2024 (обновлено: 02:50 15.05.2024)