В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работают системы ПВО - Развожаев
02:12 15.05.2024 (обновлено: 02:18 15.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - написал он в своем Telegram.
Глава города подчеркнул, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.
Крымский мост также временно закрыт для проезда транспорта.
Киевский режим регулярно пытается атаковать гражданскую инфраструктуру Крымского полуострова. В ночь на понедельник силы ПВО сбили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников над регионом.
14 мая глава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, такое решение связано с очень плохой для ВСУ ситуацией на фронте и является жестом отчаяния.
На прошлой неделе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о "праве Киева на самооборону", отвечая на вопрос о том, считает ли Евросоюз Крымский мост легитимной военной целью Украины.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные заявления подстрекательством к терроризму.