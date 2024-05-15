https://crimea.ria.ru/20240515/v-sevastopole-rabotaet-pvo-1137283790.html

В Севастополе работает ПВО

В Севастополе работает ПВО - РИА Новости Крым, 15.05.2024

В Севастополе работает ПВО

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T02:12

2024-05-15T02:12

2024-05-15T02:18

севастополь

михаил развожаев

пво

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Глава города подчеркнул, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.Крымский мост также временно закрыт для проезда транспорта.Киевский режим регулярно пытается атаковать гражданскую инфраструктуру Крымского полуострова. В ночь на понедельник силы ПВО сбили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников над регионом.14 мая глава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины.По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, такое решение связано с очень плохой для ВСУ ситуацией на фронте и является жестом отчаяния.На прошлой неделе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о "праве Киева на самооборону", отвечая на вопрос о том, считает ли Евросоюз Крымский мост легитимной военной целью Украины.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные заявления подстрекательством к терроризму.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, пво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма