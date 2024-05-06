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В ЕС нашли оправдание угрозам Киева об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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В ЕС нашли оправдание угрозам Киева об ударе по Крымскому мосту
В ЕС нашли оправдание угрозам Киева об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 06.05.2024
В ЕС нашли оправдание угрозам Киева об ударе по Крымскому мосту
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о "праве Киева на самооборону", отвечая на вопрос о том, считает ли Евросоюз... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T15:22
2024-05-06T15:29
крымский мост
новости
европейский союз (ес)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о "праве Киева на самооборону", отвечая на вопрос о том, считает ли Евросоюз Крымский мост легитимной военной целью Украины.При этом, по словам Стано, Евросоюз старается не комментировать вопросы, касающиеся военных аспектов конфликта на Украине.Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. Вслед за Линкявичюсом пост с подобным намеком опубликовал и постпред Украины при ООН Сергей Кислица. На своей странице в соцсети Х он выложил список "шести основных типов мостов на 2024 год". Почти все они сопровождались наглядными изображениями, и только "Керченские мосты" иллюстрировала пустая картинка. Угрозу Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН дмитрий Полянский, заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях".Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
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крымский мост, новости, европейский союз (ес), украина, россия
В ЕС нашли оправдание угрозам Киева об ударе по Крымскому мосту

В ЕС заявили о "праве Киева на самооборону", говоря об угрозах удара по Крыму

15:22 06.05.2024 (обновлено: 15:29 06.05.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о "праве Киева на самооборону", отвечая на вопрос о том, считает ли Евросоюз Крымский мост легитимной военной целью Украины.

"Для нас очевидно, что Украина борется за свое выживание и имеет законное право на самооборону", – цитирует РИА Новости ответ Петера Стано на брифинге в Брюсселе.

При этом, по словам Стано, Евросоюз старается не комментировать вопросы, касающиеся военных аспектов конфликта на Украине.
Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. Вслед за Линкявичюсом пост с подобным намеком опубликовал и постпред Украины при ООН Сергей Кислица. На своей странице в соцсети Х он выложил список "шести основных типов мостов на 2024 год". Почти все они сопровождались наглядными изображениями, и только "Керченские мосты" иллюстрировала пустая картинка. Угрозу Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН дмитрий Полянский, заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях".
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
 
Крымский мостНовостиЕвропейский Союз (ЕС)УкраинаРоссия
 
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