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Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины. Такое признание сделал глава минобороны... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T15:51
2024-05-14T15:51
2024-05-14T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины. Такое признание сделал глава минобороны Великобритании Грант Шаппс, пишет РИА Новости.При этом министр заявил, что разрешение на применение британского оружия дано "только в полном соответствии с международным гуманитарным правом".Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а обновленная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".Кремль рассматривает заявление Кэмерона как прямую эскалацию напряженности, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на УкраинеТерритория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииМосква даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе
https://crimea.ria.ru/20240508/v-mid-rossii-otvetili-na-slova-chinovnika-es-ob-udarakh-po-krymskomu-mostu-1137120439.html
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лондон, великобритания, коллективный запад, поставки западного оружия украине, украина, крым, безопасность республики крым и севастополя, в мире, новости
Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
Глава минобороны Великобритании разрешил Киеву наносить удары по Крыму английским оружием
15:51 14.05.2024 (обновлено: 16:13 14.05.2024)