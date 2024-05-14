Рейтинг@Mail.ru
Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240514/london-razreshil-ukraine-bit-po-krymu-britanskim-oruzhiem-1137272867.html
Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины. Такое признание сделал глава минобороны... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T15:51
2024-05-14T16:13
лондон
великобритания
коллективный запад
поставки западного оружия украине
украина
крым
безопасность республики крым и севастополя
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124111821_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6d2d0768f973613f68390b912d69de30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины. Такое признание сделал глава минобороны Великобритании Грант Шаппс, пишет РИА Новости.При этом министр заявил, что разрешение на применение британского оружия дано "только в полном соответствии с международным гуманитарным правом".Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а обновленная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".Кремль рассматривает заявление Кэмерона как прямую эскалацию напряженности, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на УкраинеТерритория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииМосква даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе
https://crimea.ria.ru/20240508/v-mid-rossii-otvetili-na-slova-chinovnika-es-ob-udarakh-po-krymskomu-mostu-1137120439.html
лондон
великобритания
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124111821_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_c9026c9557ae3ecf526a907e60f1c6a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лондон, великобритания, коллективный запад, поставки западного оружия украине, украина, крым, безопасность республики крым и севастополя, в мире, новости
Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием

Глава минобороны Великобритании разрешил Киеву наносить удары по Крыму английским оружием

15:51 14.05.2024 (обновлено: 16:13 14.05.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским оружием, поскольку считает полуостров частью Украины. Такое признание сделал глава минобороны Великобритании Грант Шаппс, пишет РИА Новости.
"Мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины", - заявил Шаппс на конференции в Лондоне, трансляцию которой вел телеканал Sky News.
При этом министр заявил, что разрешение на применение британского оружия дано "только в полном соответствии с международным гуманитарным правом".
Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.
Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а обновленная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".
Кремль рассматривает заявление Кэмерона как прямую эскалацию напряженности, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на Украине
Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России
Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
8 мая, 11:15
В МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту
 
ЛондонВеликобританияКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеУкраинаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Сезон лечения кумысом: как в Крыму доят кобыл и делают целебный напиток
17:08В Грузии принят закон об иноагентах
16:59В России отменяют "бакалавров"
16:54Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина
16:42Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО
16:31Пенсионер спасен на пожаре в Ялте
16:22Движение по Крымскому мосту возобновлено
16:20Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев
16:20Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ
16:05Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма
16:05Крымский мост закрыт для проезда
15:51Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
15:41Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ
15:26Ушел на фронт по убеждениям: в Керчи простились с героем СВО
15:17Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе
14:56Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
14:39Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
14:17ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ
14:10Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ
13:50Грозовые ливни с градом идут на Кубань
Лента новостейМолния