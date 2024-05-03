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Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием

Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием

Кремль рассматривает как прямую эскалацию напряженности заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о "праве" Киева наносить удары британским оружием по... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T13:40

2024-05-03T13:40

2024-05-03T13:42

дмитрий песков

кремль

политика

джеймс кэмерон

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Кремль рассматривает как прямую эскалацию напряженности заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о "праве" Киева наносить удары британским оружием по объектам на российской территории и слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании. Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для всей архитектуры европейской безопасности. Такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в официальных заявлениях мы фиксируем", - приводи РИА Новости слова представителя Кремля.По словам Пескова, заявление Кэмерона является "очень опасным" и вызывает обеспокоенность Москвы.То же самое относится и к угрозам Макрона ввести на Украину французский военный контингент.При этом Песков заверил, что Россия несмотря ни на что будет продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей.Накануне агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в связи с публикацией этого заявления разразился скандал, который вынудил Лондон "дать заднюю".В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликтКрупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моментеПереброска вооружений на Украину начинается немедленно – Салливан

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дмитрий песков, кремль, политика, джеймс кэмерон, мария захарова, эммануэль макрон, украина, новости, поставки западного оружия украине, великобритания