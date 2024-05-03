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Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием
Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием
Кремль рассматривает как прямую эскалацию напряженности заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о "праве" Киева наносить удары британским оружием по... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T13:40
2024-05-03T13:42
дмитрий песков
кремль
политика
джеймс кэмерон
мария захарова
эммануэль макрон
украина
новости
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Кремль рассматривает как прямую эскалацию напряженности заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о "праве" Киева наносить удары британским оружием по объектам на российской территории и слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании. Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для всей архитектуры европейской безопасности. Такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в официальных заявлениях мы фиксируем", - приводи РИА Новости слова представителя Кремля.По словам Пескова, заявление Кэмерона является "очень опасным" и вызывает обеспокоенность Москвы.То же самое относится и к угрозам Макрона ввести на Украину французский военный контингент.При этом Песков заверил, что Россия несмотря ни на что будет продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей.Накануне агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в связи с публикацией этого заявления разразился скандал, который вынудил Лондон "дать заднюю".В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликтКрупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моментеПереброска вооружений на Украину начинается немедленно – Салливан
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дмитрий песков, кремль, политика, джеймс кэмерон, мария захарова, эммануэль макрон, украина, новости, поставки западного оружия украине, великобритания
Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием

Песков назвал прямой эскалацией слова Кэмерона о праве Киева бить по РФ британским оружием

13:40 03.05.2024 (обновлено: 13:42 03.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Кремль рассматривает как прямую эскалацию напряженности заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о "праве" Киева наносить удары британским оружием по объектам на российской территории и слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании. Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для всей архитектуры европейской безопасности. Такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в официальных заявлениях мы фиксируем", - приводи РИА Новости слова представителя Кремля.
По словам Пескова, заявление Кэмерона является "очень опасным" и вызывает обеспокоенность Москвы.
То же самое относится и к угрозам Макрона ввести на Украину французский военный контингент.
"Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности "на земле" в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем", - прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.
При этом Песков заверил, что Россия несмотря ни на что будет продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей.
Накануне агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.
Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в связи с публикацией этого заявления разразился скандал, который вынудил Лондон "дать заднюю".
В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
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Дмитрий ПесковКремльПолитикаДжеймс КэмеронМария ЗахароваЭммануэль МакронУкраинаНовостиПоставки западного оружия УкраинеВеликобритания
 
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