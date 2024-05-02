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Чисто английское убийство: Рейтер отозвало новость о "праве" ударов по РФ - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Чисто английское убийство: Рейтер отозвало новость о "праве" ударов по РФ
Чисто английское убийство: Рейтер отозвало новость о "праве" ударов по РФ - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Чисто английское убийство: Рейтер отозвало новость о "праве" ударов по РФ
Агентство Reuters отозвало публикацию, в которой процитировало заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T22:38
2024-05-02T22:38
великобритания
украина
россия
в мире
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
новости
коллективный запад
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Агентство Reuters отозвало публикацию, в которой процитировало заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Как пишет РИА Новости, издание обещает выпустить пересмотренную версию.Агентство ранее опубликовало интервью с Кэмероном из Киева, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри территории России. Глава британского МИД в опубликованном интервью также пообещал выделять 3,74 миллиарда долларов (3 миллиарда фунтов стерлингов) Украине в качестве ежегодной военной поддержки и заявил, что Лондон будет помогать столько, сколько потребуется.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в связи с публикацией этого заявления разразился скандал, который вынудил Лондон "дать заднюю".Читайте также на РИА Новости Крым:Запад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генералПододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в ПольшеКак СВО изменит Европу – мнение
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великобритания, украина, россия, в мире, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, коллективный запад, поставки западного оружия украине
Чисто английское убийство: Рейтер отозвало новость о "праве" ударов по РФ

В МИД оценили решение Рейтер отозвать новость о "праве" Украины атаковать Россию

22:38 02.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Агентство Reuters отозвало публикацию, в которой процитировало заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Как пишет РИА Новости, издание обещает выпустить пересмотренную версию.
Агентство ранее опубликовало интервью с Кэмероном из Киева, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри территории России. Глава британского МИД в опубликованном интервью также пообещал выделять 3,74 миллиарда долларов (3 миллиарда фунтов стерлингов) Украине в качестве ежегодной военной поддержки и заявил, что Лондон будет помогать столько, сколько потребуется.
"Новость Рейтер, в которой говорится, что британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвана, ожидается пересмотр определенных деталей в тексте. Пересмотренная версия будет опубликована позднее в надлежащее время", - говорится в сообщении агентства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в связи с публикацией этого заявления разразился скандал, который вынудил Лондон "дать заднюю".
"На наших глазах разворачивается "чисто английское убийство". Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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ВеликобританияУкраинаРоссияВ миреПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваНовостиКоллективный ЗападПоставки западного оружия Украине
 
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23:08Главные новости Крыма: 2 мая
22:56Главное за день: 2 мая
22:38Чисто английское убийство: Рейтер отозвало новость о "праве" ударов по РФ
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