https://crimea.ria.ru/20240502/chisto-angliyskoe-ubiystvo-reyter-otozvalo-novost-o-prave-udarov-po-rf-1137000524.html

Чисто английское убийство: Рейтер отозвало новость о "праве" ударов по РФ

Чисто английское убийство: Рейтер отозвало новость о "праве" ударов по РФ - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Чисто английское убийство: Рейтер отозвало новость о "праве" ударов по РФ

Агентство Reuters отозвало публикацию, в которой процитировало заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T22:38

2024-05-02T22:38

2024-05-02T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Агентство Reuters отозвало публикацию, в которой процитировало заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Как пишет РИА Новости, издание обещает выпустить пересмотренную версию.Агентство ранее опубликовало интервью с Кэмероном из Киева, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри территории России. Глава британского МИД в опубликованном интервью также пообещал выделять 3,74 миллиарда долларов (3 миллиарда фунтов стерлингов) Украине в качестве ежегодной военной поддержки и заявил, что Лондон будет помогать столько, сколько потребуется.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в связи с публикацией этого заявления разразился скандал, который вынудил Лондон "дать заднюю".Читайте также на РИА Новости Крым:Запад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генералПододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в ПольшеКак СВО изменит Европу – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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