Запад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генерал
Немецкий генерал Куят назвал фатальную ошибку Запада по отношению к России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Надежды Запада на то, что Украина сможет изменить положение в зоне спецоперации - фатальная ошибка НАТО. Это признал экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят в интервью Overton Magazin, пишет РИА Новости.
Он заявил, что страны Запада катастрофически недооценили Россию и зря сорвали мирные переговоры.
"Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров между двумя воюющими государствами", — сказал он.
По оценкам генерала, военная ситуация для Киева критическая и с каждым днем становится все сложнее.
Он призвал западных политиков не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте и преимуществе в силах и средствах российской армии. По его словам, наиболее сложная обстановка для ВСУ складывается около населенных пунктов Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении, а также на Красноармейском и Кураховском направлениях.
В своем выступлении перед западными коллегами в ходе 21-го заседания контактной группы "Рамштайн" он признал, что ситуация для украинских войск склонна к обострению.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, с 20 по 27 апреля российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и уничтожили почти 8280 украинских боевиков.
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