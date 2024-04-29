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Запад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генерал - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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Запад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генерал
Запад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генерал - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Запад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генерал
Надежды Запада на то, что Украина сможет изменить положение в зоне спецоперации - фатальная ошибка НАТО. Это признал экс-командующий войсками НАТО, немецкий... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T11:52
2024-04-29T11:52
германия
нато
коллективный запад
в мире
украина
всу (вооруженные силы украины)
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Надежды Запада на то, что Украина сможет изменить положение в зоне спецоперации - фатальная ошибка НАТО. Это признал экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят в интервью Overton Magazin, пишет РИА Новости.Он заявил, что страны Запада катастрофически недооценили Россию и зря сорвали мирные переговоры.По оценкам генерала, военная ситуация для Киева критическая и с каждым днем становится все сложнее.Он призвал западных политиков не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте и преимуществе в силах и средствах российской армии. По его словам, наиболее сложная обстановка для ВСУ складывается около населенных пунктов Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении, а также на Красноармейском и Кураховском направлениях.В своем выступлении перед западными коллегами в ходе 21-го заседания контактной группы "Рамштайн" он признал, что ситуация для украинских войск склонна к обострению.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, с 20 по 27 апреля российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и уничтожили почти 8280 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Британии заметили очевидное: почему Россия продолжает спецоперациюБои под Часовым Яром: отбиты 4 контратаки и разбит склад боеприпасов ВСУПервый танк Abrams эвакуирован с линии фронта
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РИА Новости Крым
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германия, нато, коллективный запад, в мире, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, россия, мнения, новости
Запад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генерал

Немецкий генерал Куят назвал фатальную ошибку Запада по отношению к России

11:52 29.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Надежды Запада на то, что Украина сможет изменить положение в зоне спецоперации - фатальная ошибка НАТО. Это признал экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят в интервью Overton Magazin, пишет РИА Новости.
Он заявил, что страны Запада катастрофически недооценили Россию и зря сорвали мирные переговоры.
"Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров между двумя воюющими государствами", — сказал он.
По оценкам генерала, военная ситуация для Киева критическая и с каждым днем становится все сложнее.
Он призвал западных политиков не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте и преимуществе в силах и средствах российской армии. По его словам, наиболее сложная обстановка для ВСУ складывается около населенных пунктов Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении, а также на Красноармейском и Кураховском направлениях.
В своем выступлении перед западными коллегами в ходе 21-го заседания контактной группы "Рамштайн" он признал, что ситуация для украинских войск склонна к обострению.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, с 20 по 27 апреля российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и уничтожили почти 8280 украинских боевиков.
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