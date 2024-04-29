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Бои под Часовым Яром: отбиты 4 контратаки и разбит склад боеприпасов ВСУ

Бои под Часовым Яром: отбиты 4 контратаки и разбит склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Бои под Часовым Яром: отбиты 4 контратаки и разбит склад боеприпасов ВСУ

Четыре атаки противника подавлены Вооруженными силами России в боях под Часовым Яром Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал начальник пресс-центра... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T10:21

2024-04-29T10:21

2024-04-29T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Четыре атаки противника подавлены Вооруженными силами России в боях под Часовым Яром Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили четыре контратаки штурмовых групп 92 штурмовой бригады в районе Часова Яра", - заявил он в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.Активные действия российских военных позволили улучшить положение по переднему краю и нанести огневое поражение живой силе и технике 93 механизированной и 80 десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Клещеевки, Андреевки и Красногоровки."Ранеными и убитыми противник потерял до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы сожжены два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 "Рапира". Российские артиллеристы уничтожили две станции РЭБ "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов, подытожили в Минобороны.Как ранее сообщили в Минобороны, за минувшие сутки российская армия уничтожила 1145 боевиков, четыре БТР, 11 автомобилей противника. Были разбиты три склада боеприпасов и три комплекса радиоэлектронной борьбы, а также 20 различных артиллерийских орудий, в частности, западного производства. Всего за минувшую неделю, с 20 по 27 апреля, российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и уничтожили почти 8280 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый танк Abrams эвакуирован с линии фронтаТри украинских самолета и более 1,6 тысячи беспилотников сбиты в зоне СВОСтрашная для Украины правда: главком ВСУ заявил о преимуществе армии РФ

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