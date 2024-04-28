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Огромные потери ВСУ за сутки: минус 1145 боевиков - Минобороны - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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Огромные потери ВСУ за сутки: минус 1145 боевиков - Минобороны
Огромные потери ВСУ за сутки: минус 1145 боевиков - Минобороны - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Огромные потери ВСУ за сутки: минус 1145 боевиков - Минобороны
За минувшие сутки вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 1145 боевиков, 4 БТР, 11 автомобилей противника. Были разбиты три склада боеприпасов и три... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T14:45
2024-04-28T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. За минувшие сутки вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 1145 боевиков, 4 БТР, 11 автомобилей противника. Были разбиты три склада боеприпасов и три комплекса радиоэлектронной борьбы, а также 20 различных артиллерийских орудий, в частности, западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения, 10-й горно-штурмовой, 57-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.Подразделения "Южной" группировки войск также улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка ДНР."Отражено 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи ДНР", - гласит сводка Минобороны.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Работино Запорожской области, Ивановка и Ольговка Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за суткиКатастрофические потери: ВСУ за неделю лишились более 8 тысяч боевиков35 групповых ударов "Кинжалами" и БПЛА: что уничтожено на Украине
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Огромные потери ВСУ за сутки: минус 1145 боевиков - Минобороны

ВСУ за сутки лишились 1145 боевиков и трех складов боеприпасов – Минобороны

14:45 28.04.2024 (обновлено: 14:47 28.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. За минувшие сутки вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 1145 боевиков, 4 БТР, 11 автомобилей противника. Были разбиты три склада боеприпасов и три комплекса радиоэлектронной борьбы, а также 20 различных артиллерийских орудий, в частности, западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения, 10-й горно-штурмовой, 57-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
Подразделения "Южной" группировки войск также улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
"Отражены четыре контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка ДНР.
"Отражено 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи ДНР", - гласит сводка Минобороны.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Работино Запорожской области, Ивановка и Ольговка Херсонской области.
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