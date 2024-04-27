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35 групповых ударов "Кинжалами" и БПЛА: что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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35 групповых ударов "Кинжалами" и БПЛА: что уничтожено на Украине
35 групповых ударов "Кинжалами" и БПЛА: что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 27.04.2024
35 групповых ударов "Кинжалами" и БПЛА: что уничтожено на Украине
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам энергетики и оборонного комплекса Украины. Об этом сообщается в недельной... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T16:04
2024-04-27T16:20
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
энергосистема украины
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам энергетики и оборонного комплекса Украины. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.По данным военного ведомства, это был ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами.Кроме того, были поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.В ответ на террористические угрозы ВС РФ наносит удары по военной, энергетической, логистической инфраструктуре подконтрольных Киеву территорий. Так, на прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские группировки в зоне СВО увеличат интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе после взрывов повреждено оборудование облэнергоЗачем ВС РФ ударили по телевышке в ХарьковеВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – Шойгу
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , энергосистема украины, гиперзвуковые ракеты "кинжал"
35 групповых ударов "Кинжалами" и БПЛА: что уничтожено на Украине

ВС России нанесли 35 групповых ударов "Кинжалами" по оборонке и энергообъектам Украины

16:04 27.04.2024 (обновлено: 16:20 27.04.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам энергетики и оборонного комплекса Украины. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.
По данным военного ведомства, это был ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами.
"В результате поражены объекты энергетической отрасли Украины, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.
Кроме того, были поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.
В ответ на террористические угрозы ВС РФ наносит удары по военной, энергетической, логистической инфраструктуре подконтрольных Киеву территорий. Так, на прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские группировки в зоне СВО увеличат интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУЭнергосистема УкраиныГиперзвуковые ракеты "Кинжал"
 
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