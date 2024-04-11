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Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины
Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины
Президент Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Также он РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T21:34
2024-04-11T21:34
2024-04-11T22:33
владимир путин (политик)
украина
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости сво
укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Также он заявил, что Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ."Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее ", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.По словам президента, после ряда ударов по российским энергообъектам Россия была вынуждена ответить."Но повторяю еще раз, если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорим изначально, и удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация, что прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую", - сказал Вламир Путин.Ранее в "Укрэнерго" сообщили о повреждении критических объектов энергосистемы страны в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Утром в четверг взрывы гремели и в Харьковской области, а также в западных регионах страны – во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Винницкой областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по энергетике Украины: как изменилась тактика РоссииАрмия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам Украины
https://crimea.ria.ru/20240410/udary-po-energetike-ukrainy-kak-izmenilas-taktika-rossii-1136458399.html
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владимир путин (политик), украина, россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости сво, укрэнерго
Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины
На удары Украины по энергообъектам России Москва ответила не в зимний период - Путин
21:34 11.04.2024 (обновлено: 22:33 11.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Также он заявил, что Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
"Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее ", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По словам президента, после ряда ударов по российским энергообъектам Россия была вынуждена ответить.
"Но повторяю еще раз, если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорим изначально, и удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация, что прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую", - сказал Вламир Путин.
Ранее в "Укрэнерго" сообщили о повреждении критических объектов энергосистемы
страны в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Утром в четверг взрывы гремели
и в Харьковской области, а также в западных регионах страны – во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Винницкой областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги.
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