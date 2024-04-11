https://crimea.ria.ru/20240411/putin-na-udary-ukrainy-po-energoobektam-my-otvetili-ne-v-zimniy-period-1136496089.html

Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины

Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины

Президент Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Также он РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T21:34

2024-04-11T21:34

2024-04-11T22:33

владимир путин (политик)

украина

россия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

новости сво

укрэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Также он заявил, что Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ."Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее ", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.По словам президента, после ряда ударов по российским энергообъектам Россия была вынуждена ответить."Но повторяю еще раз, если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорим изначально, и удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация, что прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую", - сказал Вламир Путин.Ранее в "Укрэнерго" сообщили о повреждении критических объектов энергосистемы страны в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Утром в четверг взрывы гремели и в Харьковской области, а также в западных регионах страны – во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Винницкой областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по энергетике Украины: как изменилась тактика РоссииАрмия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам Украины

https://crimea.ria.ru/20240410/udary-po-energetike-ukrainy-kak-izmenilas-taktika-rossii-1136458399.html

https://crimea.ria.ru/20240411/posledniy-pokhod-vsu-i-krakh-ukrainy-v-minoborony-rf-sdelali-zayavlenie-1136496242.html

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владимир путин (политик), украина, россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости сво, укрэнерго