Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ
ВС РФ нанесли 39 высокоточных ударов по объектам энергетики и оборонному комплексу ВСУ
15:34 05.04.2024 (обновлено: 15:41 05.04.2024)
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на попытки ВСУ атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины, имеющим военное значение, сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами, по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников", - сообщается в недельной сводке военного ведомства.
Все цели ударов достигнуты, назначенные объекты поражены, уточнили в министерстве.
31 марта ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины. В результате была нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, заявили в Минобороны.
2 апреля в крупнейшем украинском энергохолдинге ДТЭК заявили о потере 80% мощности. Серьезные повреждения получили пять из шести ТЭС компании.
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