Рейтинг@Mail.ru
Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240405/armiya-rossii-nanesla-39-vysokotochnykh-gruppovykh-udarov-po-oboronke-vsu-1136312282.html
Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ
Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ
Вооруженные силы РФ в ответ на попытки ВСУ атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T15:34
2024-04-05T15:41
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
ракетные войска
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012581_0:37:1754:1024_1920x0_80_0_0_6d70cbbd21ef85faa02a45d40b8cd8bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на попытки ВСУ атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины, имеющим военное значение, сообщили в Минобороны РФ.Все цели ударов достигнуты, назначенные объекты поражены, уточнили в министерстве.31 марта ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины. В результате была нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, заявили в Минобороны.2 апреля в крупнейшем украинском энергохолдинге ДТЭК заявили о потере 80% мощности. Серьезные повреждения получили пять из шести ТЭС компании.Читайте также на РИА Новости Крым:53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов РоссииАтака ВСУ на Краснодарский край пресечена российскими военнымиМы не поддерживали: Блинкен об ударах Украины по российским НПЗ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012581_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_f8b4797da24005dc4501b1cd9c5b1e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, ракетные войска, новости сво
Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ

ВС РФ нанесли 39 высокоточных ударов по объектам энергетики и оборонному комплексу ВСУ

15:34 05.04.2024 (обновлено: 15:41 05.04.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на попытки ВСУ атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины, имеющим военное значение, сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами, по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников", - сообщается в недельной сводке военного ведомства.
Все цели ударов достигнуты, назначенные объекты поражены, уточнили в министерстве.
31 марта ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины. В результате была нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, заявили в Минобороны.
2 апреля в крупнейшем украинском энергохолдинге ДТЭК заявили о потере 80% мощности. Серьезные повреждения получили пять из шести ТЭС компании.
Читайте также на РИА Новости Крым:
53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России
Атака ВСУ на Краснодарский край пресечена российскими военными
Мы не поддерживали: Блинкен об ударах Украины по российским НПЗ
 
Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУкраинаРакетные войскаНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт
17:09Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту
16:53Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки
16:33Движение по Крымскому мосту возобновлено
16:24Есть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт
16:13В Севастополе на пожаре погибла женщина
16:10Украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС
16:08Крымский мост временно закрыт
16:02Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасов
15:57Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ
15:34Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ
15:28ВСУ за неделю потеряли шесть самолетов и пять установок С-300
14:58Пожарные успели вынести газовые баллоны из горящего дома в Севастополе
14:42Грозят ли Крыму заморозки
14:31Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы
13:58Более 400 населенных пунктов обесточены на Украине
13:57"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на Украине
13:48Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе
13:37Песков ответил на заявление Макрона по "Крокусу"
13:25ЧП в Ростовской области: при детонации взрывчатки ранены 8 человек
Лента новостейМолния