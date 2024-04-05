https://crimea.ria.ru/20240405/armiya-rossii-nanesla-39-vysokotochnykh-gruppovykh-udarov-po-oboronke-vsu-1136312282.html

Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ

Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ

Вооруженные силы РФ в ответ на попытки ВСУ атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T15:34

2024-04-05T15:34

2024-04-05T15:41

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

украина

ракетные войска

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на попытки ВСУ атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины, имеющим военное значение, сообщили в Минобороны РФ.Все цели ударов достигнуты, назначенные объекты поражены, уточнили в министерстве.31 марта ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины. В результате была нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, заявили в Минобороны.2 апреля в крупнейшем украинском энергохолдинге ДТЭК заявили о потере 80% мощности. Серьезные повреждения получили пять из шести ТЭС компании.Читайте также на РИА Новости Крым:53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов РоссииАтака ВСУ на Краснодарский край пресечена российскими военнымиМы не поддерживали: Блинкен об ударах Украины по российским НПЗ

украина

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2024

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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, ракетные войска, новости сво