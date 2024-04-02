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Мы не поддерживали: Блинкен об ударах Украины по российским НПЗ - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Мы не поддерживали: Блинкен об ударах Украины по российским НПЗ
Мы не поддерживали: Блинкен об ударах Украины по российским НПЗ - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Мы не поддерживали: Блинкен об ударах Украины по российским НПЗ
Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории РФ. Так госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал атаки украинских вооруженных сил на... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T18:10
2024-04-02T18:10
энтони блинкен
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории РФ. Так госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал атаки украинских вооруженных сил на российские нефтеперерабатывающие заводы, сообщает РИА Новости.Госсекретарь США во вторник, 2 апреля, находится с официальным визитом в Париже. В программе его пребывания, помимо главы французского МИДа, встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.На протяжение последнего месяца Украина несколько раз предпринимала удары беспилотниками по российским нефтегазовым объектам. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.25 марта в Самарской области был перехвачен и принудительно посажен дрон, нацеленный на Новокуйбышевский НПЗ. Двумя днями ранее там атаковали беспилотниками самолетного типа два нефтеперерабатывающих завода – Куйбышевский и Новокуйбышевский. В результате вспыхнул пожар, но никто не пострадал.В результате пожара, возникшего после атаки БПЛА на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, погиб один человек. Это произошло 17 марта.Незадолго до этого подавленные системами радиоэлектронной борьбы украинские дроны упали на территории Новошахтинского нефтезавода, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Три беспилотника были перехвачены средствами РЭБ.Читайте также на РИА Новости Крым:На НПЗ в Самарской области произошел пожарНПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернаторЛетел на Москву: еще один дрон ВСУ сбит в Домодедово
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энтони блинкен, новости, россия, украина, сша, нпз, париж
Мы не поддерживали: Блинкен об ударах Украины по российским НПЗ

США не поддерживают Украину в ее ударах по объектам Российской Федерации

18:10 02.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории РФ. Так госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал атаки украинских вооруженных сил на российские нефтеперерабатывающие заводы, сообщает РИА Новости.

"Мы не поддерживали и не содействовали нанесению ударов Украиной за пределами ее территории", – сказал Блинкен, отвечая на вопрос в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.

Госсекретарь США во вторник, 2 апреля, находится с официальным визитом в Париже. В программе его пребывания, помимо главы французского МИДа, встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
На протяжение последнего месяца Украина несколько раз предпринимала удары беспилотниками по российским нефтегазовым объектам. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
25 марта в Самарской области был перехвачен и принудительно посажен дрон, нацеленный на Новокуйбышевский НПЗ. Двумя днями ранее там атаковали беспилотниками самолетного типа два нефтеперерабатывающих завода – Куйбышевский и Новокуйбышевский. В результате вспыхнул пожар, но никто не пострадал.
В результате пожара, возникшего после атаки БПЛА на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, погиб один человек. Это произошло 17 марта.Незадолго до этого подавленные системами радиоэлектронной борьбы украинские дроны упали на территории Новошахтинского нефтезавода, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Три беспилотника были перехвачены средствами РЭБ.
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