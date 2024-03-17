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Летел на Москву: еще один дрон ВСУ сбит в Домодедово
Летел на Москву: еще один дрон ВСУ сбит в Домодедово - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Летел на Москву: еще один дрон ВСУ сбит в Домодедово
В городском округе Домодедово российские системы противовоздушной обороны отразили очередную попытку украинских боевиков совершить беспилотную атаку на Москву... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T10:25
2024-03-17T10:25
2024-03-17T10:31
москва
сергей собянин
московская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В городском округе Домодедово российские системы противовоздушной обороны отразили очередную попытку украинских боевиков совершить беспилотную атаку на Москву. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин.В воскресенье над Московской областью уничтожено четыре вражеских дрона. По данным Собянина, они были сбиты ПВО в Домодедово, Раменском и Ступинском городских округах утром.По данным Минобороны, за ночь и утро 17 марта над российскими регионами было уничтожено 35 дронов. Атаки подавлены над Московской, Белгородской, Калужской, Ростовской, Краснодарской, Орловской и Курской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибшийПодросток погибла при атаке ВСУ на Белгородскую областьНПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернатор
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москва, сергей собянин, московская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Летел на Москву: еще один дрон ВСУ сбит в Домодедово
Отражена новая атака беспилотника ВСУ на Москву - Собянин
10:25 17.03.2024 (обновлено: 10:31 17.03.2024)