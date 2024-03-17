https://crimea.ria.ru/20240317/letel-na-moskvu-esche-odin-dron-sbit-v-domodedovo-1135758600.html

Летел на Москву: еще один дрон ВСУ сбит в Домодедово

Летел на Москву: еще один дрон ВСУ сбит в Домодедово - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Летел на Москву: еще один дрон ВСУ сбит в Домодедово

В городском округе Домодедово российские системы противовоздушной обороны отразили очередную попытку украинских боевиков совершить беспилотную атаку на Москву... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T10:25

2024-03-17T10:25

2024-03-17T10:31

москва

сергей собянин

московская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131238944_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_c1a23ec925cd35db657e76a11e89737d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В городском округе Домодедово российские системы противовоздушной обороны отразили очередную попытку украинских боевиков совершить беспилотную атаку на Москву. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин.В воскресенье над Московской областью уничтожено четыре вражеских дрона. По данным Собянина, они были сбиты ПВО в Домодедово, Раменском и Ступинском городских округах утром.По данным Минобороны, за ночь и утро 17 марта над российскими регионами было уничтожено 35 дронов. Атаки подавлены над Московской, Белгородской, Калужской, Ростовской, Краснодарской, Орловской и Курской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибшийПодросток погибла при атаке ВСУ на Белгородскую областьНПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернатор

москва

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, московская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)