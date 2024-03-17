https://crimea.ria.ru/20240317/nad-8-regionami-rossii-unichtozheno-35-dronov-za-noch-1135753558.html

Над 8 регионами России уничтожено 35 дронов за ночь

Над 8 регионами России уничтожено 35 дронов за ночь - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Над 8 регионами России уничтожено 35 дронов за ночь

Российские силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку украинских беспилотников над восемью регионами России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T07:11

2024-03-17T07:11

2024-03-17T07:31

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беспилотник (бпла, дрон)

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку украинских беспилотников над восемью регионами России. Об этом сообщает Минобороны.Всего было перехвачено и уничтожено 35 беспилотников.По данным мэра Москвы Сергея Собянина, летевшие на столицу дроны были сбиты в ночь на воскресенье над Домодедово, в Раменском и Ступинском городских округах."На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия". - уточнил мэр Москвы.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре БПЛА сбросили взрывные устройства на поселок Октябрьский. Пострадавших в результате взрывов нет. При этом есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Об успешном отражении атаки на подлете к Каменску сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.По информации губернатора Ярославской области Михаила Евраева, на месте падения БПЛА разрушений и пострадавших нет. В районе пяти утра в воскресенье губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нескольких атаках, дроны были уничтожены на окраине Калуги и в Кировском районе области. Пострадавших нет.Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"50 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотникамиСбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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