https://crimea.ria.ru/20240317/nad-8-regionami-rossii-unichtozheno-35-dronov-za-noch-1135753558.html
Над 8 регионами России уничтожено 35 дронов за ночь
Над 8 регионами России уничтожено 35 дронов за ночь - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Над 8 регионами России уничтожено 35 дронов за ночь
Российские силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку украинских беспилотников над восемью регионами России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T07:11
2024-03-17T07:11
2024-03-17T07:31
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
краснодарский край
москва
московская область
белгородская область
калужская область
ярославская область
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку украинских беспилотников над восемью регионами России. Об этом сообщает Минобороны.Всего было перехвачено и уничтожено 35 беспилотников.По данным мэра Москвы Сергея Собянина, летевшие на столицу дроны были сбиты в ночь на воскресенье над Домодедово, в Раменском и Ступинском городских округах."На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия". - уточнил мэр Москвы.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре БПЛА сбросили взрывные устройства на поселок Октябрьский. Пострадавших в результате взрывов нет. При этом есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Об успешном отражении атаки на подлете к Каменску сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.По информации губернатора Ярославской области Михаила Евраева, на месте падения БПЛА разрушений и пострадавших нет. В районе пяти утра в воскресенье губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нескольких атаках, дроны были уничтожены на окраине Калуги и в Кировском районе области. Пострадавших нет.Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой уничтожены ПВД нацформирований "Лють" и "Цунами"50 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотникамиСбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России
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московская область
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калужская область
ярославская область
курская область
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, краснодарский край, москва, московская область, белгородская область, калужская область, ярославская область, курская область, новости
Над 8 регионами России уничтожено 35 дронов за ночь
35 беспилотников уничтожено силами ПВО над 8 регионами России за ночь - Минобороны
07:11 17.03.2024 (обновлено: 07:31 17.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку украинских беспилотников над восемью регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
Всего было перехвачено и уничтожено 35 беспилотников.
"Дежурными средствами ПВО 35 беспилотников перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4 БПЛА), Белгородской (3 БПЛА), Калужской (2 БПЛА), Орловской (1 БПЛА), Ростовской (1 БПЛА), Ярославской (4 БПЛА), Краснодарской (17 БПЛА), Курской (3 БПЛА) областей", - сказано в сообщении военного ведомства.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, летевшие на столицу дроны были сбиты в ночь на воскресенье над Домодедово, в Раменском и Ступинском городских округах.
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия". - уточнил мэр Москвы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре БПЛА сбросили взрывные устройства на поселок Октябрьский. Пострадавших в результате взрывов нет. При этом есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.
Об успешном отражении атаки на подлете к Каменску сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.
По информации губернатора Ярославской области Михаила Евраева, на месте падения БПЛА разрушений и пострадавших нет.
В районе пяти утра в воскресенье губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нескольких атаках, дроны были уничтожены на окраине Калуги и в Кировском районе области. Пострадавших нет.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод
. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.
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