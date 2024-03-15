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Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России
Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России
Пять вражеских беспилотников и два реактивных снаряда уничтожены российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями за ночь. Об... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T07:18
2024-03-15T07:27
калужская область
владислав шапша
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
россия
новости
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Пять вражеских беспилотников и два реактивных снаряда уничтожены российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями за ночь. Об этом сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей". - сказано в сообщении.По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, ПВО подавили четыре беспилотника над Дзержинским районом. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ночью под огнем противника оказалось село Грузское Борисовского района. Никто не пострадал, но есть разрушения.Украинские боевики в ночь на четверг предприняли очередную попытку массовой беспилотной атаки на приграничные регионы России. Над Курской и Белгородской областями российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 вражеских дронов. В течение дня ВСУ били по Белгородской области реактивными снарядами и беспилотниками. Два человека погибли, 13 пострадали, в том числе дети.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за суткиПрикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее братТретья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека
https://crimea.ria.ru/20240314/vsu-napravili-dron-kamikadze-na-zhiloy-dom-v-novoy-kakhovke-1135662579.html
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калужская область, владислав шапша, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, россия, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков
Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России

Над Калужской и Белгородской областями сбиты 5 дронов и два снаряда системы "Град" ВСУ

07:18 15.03.2024 (обновлено: 07:27 15.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Пять вражеских беспилотников и два реактивных снаряда уничтожены российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями за ночь. Об этом сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей". - сказано в сообщении.
По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, ПВО подавили четыре беспилотника над Дзержинским районом. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ночью под огнем противника оказалось село Грузское Борисовского района. Никто не пострадал, но есть разрушения.
"Осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах одного многоэтажного дома, также посечен забор в одном частном домовладении и повреждены три автомобиля. Оперативные службы работают на месте", - написал он.
Украинские боевики в ночь на четверг предприняли очередную попытку массовой беспилотной атаки на приграничные регионы России. Над Курской и Белгородской областями российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 вражеских дронов.
В течение дня ВСУ били по Белгородской области реактивными снарядами и беспилотниками. Два человека погибли, 13 пострадали, в том числе дети.
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Калужская областьВладислав ШапшаПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьРоссияНовостиБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУВячеслав Гладков
 
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