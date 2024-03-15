https://crimea.ria.ru/20240315/sbity-grady-i-drony-vsu-popytalis-atakovat-regiony-rossii-1135674763.html

Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России

Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России

Пять вражеских беспилотников и два реактивных снаряда уничтожены российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями за ночь. Об... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T07:18

2024-03-15T07:18

2024-03-15T07:27

калужская область

владислав шапша

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Пять вражеских беспилотников и два реактивных снаряда уничтожены российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями за ночь. Об этом сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей". - сказано в сообщении.По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, ПВО подавили четыре беспилотника над Дзержинским районом. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ночью под огнем противника оказалось село Грузское Борисовского района. Никто не пострадал, но есть разрушения.Украинские боевики в ночь на четверг предприняли очередную попытку массовой беспилотной атаки на приграничные регионы России. Над Курской и Белгородской областями российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 вражеских дронов. В течение дня ВСУ били по Белгородской области реактивными снарядами и беспилотниками. Два человека погибли, 13 пострадали, в том числе дети.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за суткиПрикрыл собой сестру: в Белгороде ранены 9-месячная девочка и ее братТретья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека

https://crimea.ria.ru/20240314/vsu-napravili-dron-kamikadze-na-zhiloy-dom-v-novoy-kakhovke-1135662579.html

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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