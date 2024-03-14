https://crimea.ria.ru/20240314/tretya-ataka-na-belgorod-za-den-sbito-11-tseley-i-postradali-2-cheloveka-1135664057.html

Третья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека

Третья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Третья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека

ВСУ осуществили третью за день атаку на Белгород и Белгородский район. Два человека получили ранения. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T18:16

2024-03-14T18:16

2024-03-14T18:16

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

общество

вячеслав гладков

белгород

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. ВСУ осуществили третью за день атаку на Белгород и Белгородский район. Два человека получили ранения. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Раненых на скорой доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.Губернатор добавил, что по предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Также в Белгороде зафиксированы повреждения на территории коммерческого предприятия: осколками посечены здание, грузовой автомобиль и спецтехника. Во дворе частного домовладения обрушена стена летней кухни.В четверг утром Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО: сбиты восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения.Днем губернатор сообщил о новой атаке украинских боевиков. На подлете к городу было уничтожено 10 воздушных целей. В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Еще три человека получили ранения.К вечеру стало известно об атаках ВСУ на Грайворонский городской округ Белгородской области, в результате которых пострадали шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимацииЧисло пострадавших при обстреле Белгорода увеличилосьВСУ направили дрон-камикадзе на жилой дом в Новой Каховке

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, вячеслав гладков, белгород, беспилотник (бпла, дрон), новости