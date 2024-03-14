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Третья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Третья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека
Третья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Третья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека
ВСУ осуществили третью за день атаку на Белгород и Белгородский район. Два человека получили ранения. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T18:16
2024-03-14T18:16
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
общество
вячеслав гладков
белгород
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. ВСУ осуществили третью за день атаку на Белгород и Белгородский район. Два человека получили ранения. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Раненых на скорой доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.Губернатор добавил, что по предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Также в Белгороде зафиксированы повреждения на территории коммерческого предприятия: осколками посечены здание, грузовой автомобиль и спецтехника. Во дворе частного домовладения обрушена стена летней кухни.В четверг утром Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО: сбиты восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения.Днем губернатор сообщил о новой атаке украинских боевиков. На подлете к городу было уничтожено 10 воздушных целей. В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Еще три человека получили ранения.К вечеру стало известно об атаках ВСУ на Грайворонский городской округ Белгородской области, в результате которых пострадали шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при атаке ВСУ на Белгород снова выросло: двое в реанимацииЧисло пострадавших при обстреле Белгорода увеличилосьВСУ направили дрон-камикадзе на жилой дом в Новой Каховке
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Новости
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всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, вячеслав гладков, белгород, беспилотник (бпла, дрон), новости
Третья атака на Белгород за день: сбито 11 целей и пострадали 2 человека

11 воздушных целей сбито системами ПВО над Белгородом во время третей за день атаки

18:16 14.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. ВСУ осуществили третью за день атаку на Белгород и Белгородский район. Два человека получили ранения. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. Есть двое пострадавших - у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго - множественные осколочные ранения нижних конечностей", - написал он в Telegram-канале.
Раненых на скорой доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.
Губернатор добавил, что по предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Также в Белгороде зафиксированы повреждения на территории коммерческого предприятия: осколками посечены здание, грузовой автомобиль и спецтехника. Во дворе частного домовладения обрушена стена летней кухни.
"В Белгородском районе, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы находятся на местах, подомовой обход продолжается", - уточнил губернатор.
В четверг утром Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО: сбиты восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения.
Днем губернатор сообщил о новой атаке украинских боевиков. На подлете к городу было уничтожено 10 воздушных целей. В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Еще три человека получили ранения.
К вечеру стало известно об атаках ВСУ на Грайворонский городской округ Белгородской области, в результате которых пострадали шесть человек.
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