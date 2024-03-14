https://crimea.ria.ru/20240314/chislo-postradavshikh-pri-obstrele-belgoroda-uvelichilos-1135643322.html

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

Число пострадавших после атаки на Белгород увеличилось до четырех. Об этом сообщает мэр города Валентин Демидов. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T10:18

2024-03-14T10:18

2024-03-14T10:18

белгород

валентин демидов

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших после атаки на Белгород увеличилось до четырех. Об этом сообщает мэр города Валентин Демидов.Кроме того, глава администрации Белгорода уточнил, что в результате атаки в частном секторе повреждено пять домов: заборы, фасады, кровля и хозпостройки. На места выехали подрядные организации, которые будут закрывать тепловой контур."По информации к этому часу, повреждено 25 автомобилей. Также зафиксированы разрушения в здании медучреждения вблизи от места происшествия", - добавил Валентин Демидов.В четверг утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель.Изначально была информация об обращениях на линию скорой помощи двух пострадавших женщин и одном мужчине.Читайте также на РИА Новости Крым:14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областямиВ Белгороде объявлена ракетная опасностьЖенщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, валентин демидов, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво