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Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось
Число пострадавших после атаки на Белгород увеличилось до четырех. Об этом сообщает мэр города Валентин Демидов. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T10:18
2024-03-14T10:18
белгород
валентин демидов
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших после атаки на Белгород увеличилось до четырех. Об этом сообщает мэр города Валентин Демидов.Кроме того, глава администрации Белгорода уточнил, что в результате атаки в частном секторе повреждено пять домов: заборы, фасады, кровля и хозпостройки. На места выехали подрядные организации, которые будут закрывать тепловой контур."По информации к этому часу, повреждено 25 автомобилей. Также зафиксированы разрушения в здании медучреждения вблизи от места происшествия", - добавил Валентин Демидов.В четверг утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель.Изначально была информация об обращениях на линию скорой помощи двух пострадавших женщин и одном мужчине.Читайте также на РИА Новости Крым:14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областямиВ Белгороде объявлена ракетная опасностьЖенщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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белгород, валентин демидов, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех - мэр

10:18 14.03.2024
 
© Telegram Валентин ДемидовПоследствия обстрелов ВСУ Белгорода
Последствия обстрелов ВСУ Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших после атаки на Белгород увеличилось до четырех. Об этом сообщает мэр города Валентин Демидов.
"В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. Оперативные службы оказывают людям помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава администрации Белгорода уточнил, что в результате атаки в частном секторе повреждено пять домов: заборы, фасады, кровля и хозпостройки. На места выехали подрядные организации, которые будут закрывать тепловой контур.
"По информации к этому часу, повреждено 25 автомобилей. Также зафиксированы разрушения в здании медучреждения вблизи от места происшествия", - добавил Валентин Демидов.
© Telegram Валентин ДемидовПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
Последствия обстрела Белгорода
В четверг утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель.
Изначально была информация об обращениях на линию скорой помощи двух пострадавших женщин и одном мужчине.
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БелгородВалентин ДемидовПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости СВО
 
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