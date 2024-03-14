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ВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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ВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые
ВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 14.03.2024
ВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые
Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T09:02
2024-03-14T09:12
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригады скорой помощи выехали на место. Гладков уточнил, что в результате атаки в Белгороде повреждены два частных домовладения, а на территории одного из учреждений здравоохранения пробита кровля и повреждены пятый и шестой этажи здания. Также поврежден один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается.По информации Минобороны, ВСУ предприняли попытку удара по Белгородской области реактивной системой залпового огня. "Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", - уточнили в оборонном ведомстве.В четверг утром в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Жителей призвали укрыться в безопасном месте. За ночь дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты 11 дронов самолетного типа, еще три уничтожены на Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде объявлена ракетная опасностьЖенщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон320 прилетов: Белгородская область под обстрелами
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белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу
ВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые

Водитель погиб при обстреле ВСУ Белгородской области, три человека пострадали - Гладков

09:02 14.03.2024 (обновлено: 09:12 14.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине", - написал он в своем Telegram-канале.

Бригады скорой помощи выехали на место.
Гладков уточнил, что в результате атаки в Белгороде повреждены два частных домовладения, а на территории одного из учреждений здравоохранения пробита кровля и повреждены пятый и шестой этажи здания. Также поврежден один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается.
По информации Минобороны, ВСУ предприняли попытку удара по Белгородской области реактивной системой залпового огня.
"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", - уточнили в оборонном ведомстве.
В четверг утром в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Жителей призвали укрыться в безопасном месте. За ночь дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты 11 дронов самолетного типа, еще три уничтожены на Курской областью.
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