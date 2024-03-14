https://crimea.ria.ru/20240314/v-belgorode-obyavlena-raketnaya-opasnost-1135640321.html

В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 14.03.2024

В Белгороде объявлена ракетная опасность

Утром в четверг сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T08:27

2024-03-14T08:27

2024-03-14T08:34

белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

ракетная опасность

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Утром в четверг сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В ночь на четверг дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты 11 дронов самолетного типа, еще три уничтожены на Курской областью.Накануне в Белгородской области было зафиксировано более 320 прилетов снарядов ВСУ, 27 раз ВСУ использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Также в среду утром Белгород подвергся новой атаке ВСУ с помощью двух беспилотников самолетного типа. Две женщины получили ранения в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в городе Грайворон.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую областьВозгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидированоЭвакуация жителей в Белгородской области – фейк

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белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, ракетная опасность, вячеслав гладков, новости