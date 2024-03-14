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В Белгороде объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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В Белгороде объявлена ракетная опасность
В Белгороде объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 14.03.2024
В Белгороде объявлена ракетная опасность
Утром в четверг сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T08:27
2024-03-14T08:34
белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
ракетная опасность
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Утром в четверг сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В ночь на четверг дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты 11 дронов самолетного типа, еще три уничтожены на Курской областью.Накануне в Белгородской области было зафиксировано более 320 прилетов снарядов ВСУ, 27 раз ВСУ использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Также в среду утром Белгород подвергся новой атаке ВСУ с помощью двух беспилотников самолетного типа. Две женщины получили ранения в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в городе Грайворон.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую областьВозгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидированоЭвакуация жителей в Белгородской области – фейк
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белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, ракетная опасность, вячеслав гладков, новости
В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность - губернатор

08:27 14.03.2024 (обновлено: 08:34 14.03.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкМемориал в память о погибших после обстрела ВСУ центра Белгорода
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ центра Белгорода - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Утром в четверг сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram.
В ночь на четверг дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты 11 дронов самолетного типа, еще три уничтожены на Курской областью.
Накануне в Белгородской области было зафиксировано более 320 прилетов снарядов ВСУ, 27 раз ВСУ использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Также в среду утром Белгород подвергся новой атаке ВСУ с помощью двух беспилотников самолетного типа. Две женщины получили ранения в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в городе Грайворон.
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БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиРакетная опасностьВячеслав ГладковНовости
 
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