https://crimea.ria.ru/20240313/dve-zhenschiny-tyazhelo-raneny-pri-atake-vsu-na-grayvoron-1135631295.html

Женщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон

Женщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Женщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон

Две женщины получили ранения в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в городе Грайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T18:47

2024-03-13T18:47

2024-03-13T18:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Две женщины получили ранения в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в городе Грайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, один из снарядов пробил крышу здания администрации Грайворонского городского округа, есть повреждение на втором этаже. Пострадавших нет. "Также выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - уточнил губернатор.Ранее Гладков сообщал, что за сутки в Белгородской области зафиксировано более 320 прилетов снарядов ВСУ, 27 раз украинские боевики использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа.ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре российских регионов. Только в ночь на 13 марта над регионами РФ сбиты 58 беспилотников, еще семь вражеских дронов уничтожены российскими средствами ПВО утром в среду. Также атаки продолжились в течение дня 13 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотниковБеспилотник врезался в многоэтажку в БелгородеНовый удар по Курской области - пострадал мирный житель

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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, общество, новости