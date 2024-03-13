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Женщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Женщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон
Женщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Женщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон
Две женщины получили ранения в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в городе Грайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T18:47
2024-03-13T18:58
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Две женщины получили ранения в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в городе Грайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, один из снарядов пробил крышу здания администрации Грайворонского городского округа, есть повреждение на втором этаже. Пострадавших нет. "Также выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - уточнил губернатор.Ранее Гладков сообщал, что за сутки в Белгородской области зафиксировано более 320 прилетов снарядов ВСУ, 27 раз украинские боевики использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа.ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре российских регионов. Только в ночь на 13 марта над регионами РФ сбиты 58 беспилотников, еще семь вражеских дронов уничтожены российскими средствами ПВО утром в среду. Также атаки продолжились в течение дня 13 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотниковБеспилотник врезался в многоэтажку в БелгородеНовый удар по Курской области - пострадал мирный житель
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, общество, новости
Женщина тяжело ранена при атаке ВСУ на Грайворон

Две женщины ранены при атаке ВСУ по городу Грайворон в Белгородской области

18:47 13.03.2024 (обновлено: 18:58 13.03.2024)
 
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Две женщины получили ранения в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в городе Грайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Пострадали две женщины. У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота – бригадой скорой раненая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, один из снарядов пробил крышу здания администрации Грайворонского городского округа, есть повреждение на втором этаже. Пострадавших нет.
"Также выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - уточнил губернатор.
Ранее Гладков сообщал, что за сутки в Белгородской области зафиксировано более 320 прилетов снарядов ВСУ, 27 раз украинские боевики использовали в атаках беспилотники, в том числе самолетного типа.
ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре российских регионов. Только в ночь на 13 марта над регионами РФ сбиты 58 беспилотников, еще семь вражеских дронов уничтожены российскими средствами ПВО утром в среду. Также атаки продолжились в течение дня 13 марта.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУОбществоНовости
 
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