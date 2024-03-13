https://crimea.ria.ru/20240313/novyy-udar-po-kurskoy-oblasti---postradal-mirnyy-zhitel-1135610032.html

Новый удар по Курской области - пострадал мирный житель

Новый удар по Курской области - пострадал мирный житель - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Новый удар по Курской области - пострадал мирный житель

При очередном украинском обстреле Курской области контужен местный житель, сообщил утром в среду губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T10:27

2024-03-13T10:27

2024-03-13T10:30

курск

курская область

роман старовойт

новости

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. При очередном украинском обстреле Курской области контужен местный житель, сообщил утром в среду губернатор региона Роман Старовойт.Врачи Глушковской центральной районной больницы оказывают пострадавшему необходимую помощь. Информация по повреждению имущества уточняется, добавил губернатор.Ракетная опасность ранее была объявлена в Глушковском районе Курской области. 58 украинских беспилотников уничтожены за ночь над шестью российскими регионами, сообщили ранее в Минобороны России. По данным Минобороны, российские средства ПВО перехватили и уничтожили в частности 11 - над территорией Белгородской области, 8 - над Брянской, 29 - над Воронежской, 8 - над Курской, один - над Ленинградской и один - над Рязанской областями. В Рязанской области в результате беспилотного удара загорелся нефтезавод, есть пострадавшие. Также один мужчина пострадал в Белгородской области-он госпитализирован, в Ленинградской области вражеский беспилотник самолетного типа сбит на подлете к заводу КИНЕФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую областьРаненый при обстреле села в Курской области умер в больницеПожар на нефтебазе в Курской области: упал украинский беспилотник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, курская область, роман старовойт, новости, безопасность, всу (вооруженные силы украины)