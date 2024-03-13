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Новый удар по Курской области - пострадал мирный житель - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Новый удар по Курской области - пострадал мирный житель
Новый удар по Курской области - пострадал мирный житель - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Новый удар по Курской области - пострадал мирный житель
При очередном украинском обстреле Курской области контужен местный житель, сообщил утром в среду губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T10:27
2024-03-13T10:30
курск
курская область
роман старовойт
новости
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. При очередном украинском обстреле Курской области контужен местный житель, сообщил утром в среду губернатор региона Роман Старовойт.Врачи Глушковской центральной районной больницы оказывают пострадавшему необходимую помощь. Информация по повреждению имущества уточняется, добавил губернатор.Ракетная опасность ранее была объявлена в Глушковском районе Курской области. 58 украинских беспилотников уничтожены за ночь над шестью российскими регионами, сообщили ранее в Минобороны России. По данным Минобороны, российские средства ПВО перехватили и уничтожили в частности 11 - над территорией Белгородской области, 8 - над Брянской, 29 - над Воронежской, 8 - над Курской, один - над Ленинградской и один - над Рязанской областями. В Рязанской области в результате беспилотного удара загорелся нефтезавод, есть пострадавшие. Также один мужчина пострадал в Белгородской области-он госпитализирован, в Ленинградской области вражеский беспилотник самолетного типа сбит на подлете к заводу КИНЕФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую областьРаненый при обстреле села в Курской области умер в больницеПожар на нефтебазе в Курской области: упал украинский беспилотник
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курск, курская область, роман старовойт, новости, безопасность, всу (вооруженные силы украины)
Новый удар по Курской области - пострадал мирный житель

При украинском обстреле Курской области пострадал местный житель - губернатор Старовойт

10:27 13.03.2024 (обновлено: 10:30 13.03.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. При очередном украинском обстреле Курской области контужен местный житель, сообщил утром в среду губернатор региона Роман Старовойт.
"Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Один местный житель получил контузию", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Врачи Глушковской центральной районной больницы оказывают пострадавшему необходимую помощь. Информация по повреждению имущества уточняется, добавил губернатор.
Ракетная опасность ранее была объявлена в Глушковском районе Курской области.
58 украинских беспилотников уничтожены за ночь над шестью российскими регионами, сообщили ранее в Минобороны России.
По данным Минобороны, российские средства ПВО перехватили и уничтожили в частности 11 - над территорией Белгородской области, 8 - над Брянской, 29 - над Воронежской, 8 - над Курской, один - над Ленинградской и один - над Рязанской областями. В Рязанской области в результате беспилотного удара загорелся нефтезавод, есть пострадавшие. Также один мужчина пострадал в Белгородской области-он госпитализирован, в Ленинградской области вражеский беспилотник самолетного типа сбит на подлете к заводу КИНЕФ.
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КурскКурская областьРоман СтаровойтНовостиБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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