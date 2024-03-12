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Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область
Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область
Украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T11:29
2024-03-12T12:11
курская область
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт."С утра идет обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района, была попытка прорыва диверсионной разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не произошло. Хочу поблагодарить наше Погрануправление ФСБ, Министерство обороны за защиту наших территорий, нашего спокойствия", - сообщил он в своем Telegram-канале.По данным губернатора, российские силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников, объявлен режим ракетной опасности. Получил ранение один мирный житель."Массированная атака беспилотными летательными аппаратами, до сих пор не снята ракетная опасность, ночью отлично отработали наши силы противовоздушной обороны", - уточнил Старовойт.ВСУ регулярно предпринимают атаки на приграничные территории России, в том числе на территорию Курской области. Так, 11 марта в результате обстрела села Гончаровка были ранены двое мирных жителей, один из них впоследствии скончался от ран в больнице. 10 марта над территорией нефтебазы был сбит беспилотник, пожар удалось оперативно ликвидировать. В тот же день во время обстрела со стороны ВСУ загорелся жилой дом в селе Кульбаки Глушковского района, в результате погибла женщина, ее супруг получил сильные ожоги.Читайте также на РИА Новости Крым:Здание поликлиники в Курске повреждено обломками дрона ВСУ47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие Атака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчина
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курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, россия, происшествия
Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

Украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино Курской области

11:29 12.03.2024 (обновлено: 12:11 12.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомат
Автомат - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Максим Захаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"С утра идет обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района, была попытка прорыва диверсионной разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не произошло. Хочу поблагодарить наше Погрануправление ФСБ, Министерство обороны за защиту наших территорий, нашего спокойствия", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, российские силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников, объявлен режим ракетной опасности. Получил ранение один мирный житель.
"Массированная атака беспилотными летательными аппаратами, до сих пор не снята ракетная опасность, ночью отлично отработали наши силы противовоздушной обороны", - уточнил Старовойт.
ВСУ регулярно предпринимают атаки на приграничные территории России, в том числе на территорию Курской области. Так, 11 марта в результате обстрела села Гончаровка были ранены двое мирных жителей, один из них впоследствии скончался от ран в больнице. 10 марта над территорией нефтебазы был сбит беспилотник, пожар удалось оперативно ликвидировать. В тот же день во время обстрела со стороны ВСУ загорелся жилой дом в селе Кульбаки Глушковского района, в результате погибла женщина, ее супруг получил сильные ожоги.
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Курская областьРоман СтаровойтВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОУкраинаРоссияПроисшествия
 
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