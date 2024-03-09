https://crimea.ria.ru/20240309/zdanie-polikliniki-v-kurske-povrezhdeno-oblomkami-drona-vsu-1135515030.html
Здание поликлиники в Курске повреждено обломками дрона ВСУ
Здание поликлиники в Курске повреждено обломками дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Здание поликлиники в Курске повреждено обломками дрона ВСУ
В здании поликлиники №6 в Курске, на которое упали обломки сбитого украинского беспилотника, повреждена крыша. Однако несущие конструкции в норме. Об этом... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T10:18
2024-03-09T10:18
2024-03-09T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В здании поликлиники №6 в Курске, на которое упали обломки сбитого украинского беспилотника, повреждена крыша. Однако несущие конструкции в норме. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт во время выезда на место ЧП. В ночь на субботу российские ПВО сбили 47 украинских дронов над Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областями. В Курске обломки сбитого беспилотника упали на поликлинику, из-за угрозы взрыва из соседнего здания больницы были эвакуированы пациенты.Сейчас на месте идет комиссионное обследование здания медучреждения.Он также поблагодарил пациентов и персонал соседней больницы за быструю эвакуацию и отсутствие паники. "Посетил стационар и лично пообщался с пациентами и медицинским персоналом. Благодарю медиков, проводивших эвакуацию из соседней больницы, и представителей всех чрезвычайных служб, которые работали на месте. Всем пациентам спасибо за стойкость и отсутствие паники. Желаю им скорейшего выздоровления", - добавил глава региона.В ночь на 9 марта массированный удар 41 дроном был нанесен по Ростовской области. По данным главы региона Василия Голубева, в результате атаки на Таганрог ранен сотрудник МЧС, который устранял последствия предыдущих атак боевиков. Он госпитализирован, розы жизни нет.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеНад Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотникаНовая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе
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курск, обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Здание поликлиники в Курске повреждено обломками дрона ВСУ
Сбитый в Курске дрон ВСУ не повредил несущие конструкции поликлиники – губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В здании поликлиники №6 в Курске, на которое упали обломки сбитого украинского беспилотника, повреждена крыша. Однако несущие конструкции в норме. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт во время выезда на место ЧП.
В ночь на субботу российские ПВО сбили 47 украинских дронов
над Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областями. В Курске обломки сбитого беспилотника упали на поликлинику, из-за угрозы взрыва из соседнего здания больницы были эвакуированы пациенты.
Сейчас на месте идет комиссионное обследование здания медучреждения.
"Убедился лично, что несущие конструкции не повреждены. Специалисты уже приступили к восстановлению теплового контура. Сегодня 6-я поликлиника принимать пациентов не будет", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он также поблагодарил пациентов и персонал соседней больницы за быструю эвакуацию и отсутствие паники.
"Посетил стационар и лично пообщался с пациентами и медицинским персоналом. Благодарю медиков, проводивших эвакуацию из соседней больницы, и представителей всех чрезвычайных служб, которые работали на месте. Всем пациентам спасибо за стойкость и отсутствие паники. Желаю им скорейшего выздоровления", - добавил глава региона.
В ночь на 9 марта массированный удар 41 дроном был нанесен по Ростовской области. По данным главы региона Василия Голубева, в результате атаки на Таганрог ранен сотрудник МЧС, который устранял последствия предыдущих атак боевиков. Он госпитализирован, розы жизни нет.
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