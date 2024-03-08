https://crimea.ria.ru/20240308/novaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-dvoe-pogibli-ot-dronov-kamikadze-1135506540.html
Новая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе
Новая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Новая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе
Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 3 дронов-камикадзе. Об этом написал губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T15:40
2024-03-08T15:40
2024-03-08T15:42
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
белгородская область
сергей гладков
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 3 дронов-камикадзе. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале.По данным Гладкова, также повреждены экскаватор и манипулятор. Информация уточняется.Ранее сообщалось, что в пятницу около 11 утра была объявлена ракетная опасность. Позже Минобороны сообщило о том, что над областью сбили три беспилотника. Затем еще два украинских дрона были сбиты российскими ПВО над Белгородским районом.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областямиСирены ракетной опасности звучат в Курской областиУдары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, белгородская область, сергей гладков, новости
Новая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе
Двое мужчин погибли в Белгородской области при атаке украинских дронов-камикадзе
15:40 08.03.2024 (обновлено: 15:42 08.03.2024)