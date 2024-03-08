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Сирены ракетной опасности звучат в Курской области - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Сирены ракетной опасности звучат в Курской области
Сирены ракетной опасности звучат в Курской области - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Сирены ракетной опасности звучат в Курской области
Ракетная опасность объявлена и в Курской области. Сирены звучат в городе Железногорск, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T11:25
2024-03-08T11:31
курская область
роман старовойт
ракетная опасность
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена и в Курской области. Сирены звучат в городе Железногорск, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Также сирены звучат в это время в Белгороде и и Белгородском районе, предупредил глава региона Вячеслав Гладков.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника. В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.6 марта украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области, в результате загорелся резервуар с топливом. Позже по этому же объекту ударил второй украинский беспилотник. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на складе топлива в Курской области ликвидированОпасность атаки в четверг утром объявлена в трех регионах РоссииПриграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ
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курская область, роман старовойт, ракетная опасность, безопасность
Сирены ракетной опасности звучат в Курской области

В Железногорске Курской области объявлена ракетная опасность - губернатор

11:25 08.03.2024 (обновлено: 11:31 08.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена и в Курской области. Сирены звучат в городе Железногорск, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Железногорск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своем Telegram-канале.
Также сирены звучат в это время в Белгороде и и Белгородском районе, предупредил глава региона Вячеслав Гладков.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника. В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.
6 марта украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области, в результате загорелся резервуар с топливом. Позже по этому же объекту ударил второй украинский беспилотник.
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Курская областьРоман СтаровойтРакетная опасностьБезопасность
 
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