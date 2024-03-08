https://crimea.ria.ru/20240308/12-ukrainskikh-dronov-sbity-nad-belgorodskoy-i-volgogradskoy-oblastyami-1135500469.html

12 украинских дронов сбиты над Белгородской и Волгоградской областями

12 украинских дронов сбиты над Белгородской и Волгоградской областями - РИА Новости Крым, 08.03.2024

12 украинских дронов сбиты над Белгородской и Волгоградской областями

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать при помощи беспилотников российские регионы. За ночь сбиты 12... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T07:13

2024-03-08T07:13

2024-03-08T07:25

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать при помощи беспилотников российские регионы. За ночь сбиты 12 дронов, сообщили в Минобороны.ВСУ ежедневно пытаются атаковать мирные российские регионы при помощи беспилотников, ракет, снарядов. В ночь на четверг шесть украинских беспилотников были сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями. В течение дня продолжались атаки и обстрелы Белгородской области, в результате ранения получили два мирных жителя и были повреждены инфраструктурные объекты. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание – дом полностью уничтожен.6 марта ВСУ дважды нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов в Курской области. Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. В ночь на 7 марта шесть беспилотников сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА утром в четверг была объявлена в трех регионах России.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия поставит Киеву еще 10 тысяч ударных, морских и FPV-дроновДрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в ГорловкеПожар на складе топлива в Курской области ликвидирован

белгородская область

волгоградская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, волгоградская область, пво, безопасность, обстрелы всу, новости