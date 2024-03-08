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12 украинских дронов сбиты над Белгородской и Волгоградской областями - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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12 украинских дронов сбиты над Белгородской и Волгоградской областями
12 украинских дронов сбиты над Белгородской и Волгоградской областями - РИА Новости Крым, 08.03.2024
12 украинских дронов сбиты над Белгородской и Волгоградской областями
Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать при помощи беспилотников российские регионы. За ночь сбиты 12... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T07:13
2024-03-08T07:25
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
белгородская область
волгоградская область
пво
безопасность
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать при помощи беспилотников российские регионы. За ночь сбиты 12 дронов, сообщили в Минобороны.ВСУ ежедневно пытаются атаковать мирные российские регионы при помощи беспилотников, ракет, снарядов. В ночь на четверг шесть украинских беспилотников были сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями. В течение дня продолжались атаки и обстрелы Белгородской области, в результате ранения получили два мирных жителя и были повреждены инфраструктурные объекты. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание – дом полностью уничтожен.6 марта ВСУ дважды нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов в Курской области. Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. В ночь на 7 марта шесть беспилотников сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА утром в четверг была объявлена в трех регионах России.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия поставит Киеву еще 10 тысяч ударных, морских и FPV-дроновДрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в ГорловкеПожар на складе топлива в Курской области ликвидирован
белгородская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, волгоградская область, пво, безопасность, обстрелы всу, новости
12 украинских дронов сбиты над Белгородской и Волгоградской областями

Силы ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над Волгоградской областью и 1 сбили над Белгородской

07:13 08.03.2024 (обновлено: 07:25 08.03.2024)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать при помощи беспилотников российские регионы. За ночь сбиты 12 дронов, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области", - сказано в сообщении.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать мирные российские регионы при помощи беспилотников, ракет, снарядов. В ночь на четверг шесть украинских беспилотников были сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями. В течение дня продолжались атаки и обстрелы Белгородской области, в результате ранения получили два мирных жителя и были повреждены инфраструктурные объекты. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание – дом полностью уничтожен.
6 марта ВСУ дважды нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов в Курской области. Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. В ночь на 7 марта шесть беспилотников сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА утром в четверг была объявлена в трех регионах России.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВолгоградская областьПВОБезопасностьОбстрелы ВСУНовости
 
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