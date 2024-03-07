Британия поставит Киеву еще 10 тысяч ударных, морских и FPV-дронов
Великобритания передаст Украине еще 10 тысяч беспилотников - министр обороны Шаппс
22:07 07.03.2024 (обновлено: 22:13 07.03.2024)
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаБританский реактивный беспилотник-камикадзе
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев заявил, что страна поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников пишет РИА Новости.
Отмечается, что планируется передать партию британских БПЛА, в которой будут FPV-дроны, а также тысячи одноразовых ударных беспилотников для наблюдения и морских дронов.
"Я усиливаю наши обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые поставляются непосредственно из ведущих оборонных предприятий Великобритании - прямо с заводского цеха на передовую", - заявил министр, слова которого цитирует телеканал Sky News.
Британия дополнительно выделит на поставку 125 миллионов фунтов стерлингов (160 миллионов долларов). Это станет дополнением к пакету беспилотников стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов (254 миллиона долларов), о котором в январе заявил премьер-министр Риши Сунак, добавил министр.
В середине февраля над Донбассом был перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80, нацеленный на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в феврале заявил о том, что страны альянса и их союзники планируют передать Украине миллион беспилотников. О планах поставить свои беспилотники-камикадзе Киеву ранее заявляла и Франция.
По мнению политолога, председателя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, Киев давно применяет западные беспилотники для ударов по мирным регионам России, а с увеличением числа дронов постарается усилить атаки.
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