https://crimea.ria.ru/20240216/million-bespilotnikov-kievu--ekspert-otsenil-obeschanie-nato-1134992152.html

Миллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТО

Миллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТО - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Миллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТО

Киев давно применяет западные беспилотники для ударов по мирным регионам России, а с увеличением числа дронов постарается усилить атаки. И Запад в этом случае... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T11:41

2024-02-16T11:41

2024-02-16T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киев давно применяет западные беспилотники для ударов по мирным регионам России, а с увеличением числа дронов постарается усилить атаки. И Запад в этом случае станет прямым соучастником киевского терроризма. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил о том, что страны альянса и их союзники планируют передать Украине миллион беспилотников. При этом, по его мнению, бездарная политика поставила экономику этих стран в трудные условия: один из основных проблемных вопросов западной помощи Украине - ограниченные возможности военных запасов самих стран НАТО и невозможность быстро нарастить производство оружия."Миллион - это большая цифра. Но, смотря как ее рассматривать. Это обязательно растянется во времени, поскольку уже сегодня Запад не успевает поставлять Киеву те объемы вооружений, которые просит Киев. Этот миллион может растянуться не на один месяц и даже не на один год", - считает эксперт.Россия, в свою очередь, наращивает производство современных вооружений, в том числе беспилотных систем и средств противовоздушной обороны, напоминает Форманчук.Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. В свою очередь турецкая компания Baykar заявила, что начинает строительство завода по производству беспилотников под Киевом производительностью около 120 единиц в год и рассчитывает завершить его за год. По мнению военного эксперта Александра Хроленко, создание отдельных беспилотных войск в составе ВСУ с военной точки зрения не имеет практического смысла и является очередной попыткой Киева предпринять хоть что-то на фоне поражений.При этом Армия России ежедневно уничтожает до сотни БПЛА противника только в зоне боевых действий, а также над мирными регионами РФ, в том числе над Крымским полуостровом, отражая террористические атаки противника на мирную инфраструктуру населенных пунктов. Правительство РФ планирует вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов, заявлял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Для систематизации производства БПЛА будет сформирована собственная промышленная база и программное обеспечение. Читайте также на РИА Новости Крым:Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК РоссииАтаки на Крым: изменит ли новое руководство ВСУ стратегию действийРоссийская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, нато, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, мнения, александр форманчук, безопасность, вооруженные силы россии