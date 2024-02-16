https://crimea.ria.ru/20240216/pyat-vrazheskikh-dronov-unichtozheny-nad-chernym-morem-i-belgorodskoy-oblastyu-1134987720.html
Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью
Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью
В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T07:09
2024-02-16T07:09
2024-02-16T07:12
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239309_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_42c1d54c0d16568df0bc1ede72b4aca3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - уточнили в оборонном ведомстве.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239309_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_ef0078d311d7e885b7ba5740eda1ade6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф
Материал дополняется
Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью
ПВО перехватили 4 беспилотника над Черным морем и один над Белгородской областью
07:09 16.02.2024 (обновлено: 07:12 16.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - уточнили в оборонном ведомстве.