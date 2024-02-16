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Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью
Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью
В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T07:09
2024-02-16T07:12
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - уточнили в оборонном ведомстве.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф
Материал дополняется
Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью

ПВО перехватили 4 беспилотника над Черным морем и один над Белгородской областью

07:09 16.02.2024 (обновлено: 07:12 16.02.2024)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - уточнили в оборонном ведомстве.
 
Министерство обороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
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