https://crimea.ria.ru/20240216/pyat-vrazheskikh-dronov-unichtozheny-nad-chernym-morem-i-belgorodskoy-oblastyu-1134987720.html

Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью

Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областью

В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T07:09

2024-02-16T07:09

2024-02-16T07:12

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить беспилотную атаку на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - уточнили в оборонном ведомстве.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф