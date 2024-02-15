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Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов
Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов
Крым готов оказать всю необходимую помощь Белгороду после ракетного удара ВСУ. Об этом завил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T18:01
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сергей аксенов
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белгород
атака всу на белгород
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Крым готов оказать всю необходимую помощь Белгороду после ракетного удара ВСУ. Об этом завил глава республики Сергей Аксенов.Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий. Раннее в четверг российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. МИД РФ осудил преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Белгороде и будет инициировать рассмотрение вопроса в Совете Безопасности ООН.
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сергей аксенов, крым, белгород, атака всу на белгород, новости
Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов

Аксенов выразил соболезнования родным погибших при ударе ВСУ по Белгороду

18:01 15.02.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Крым готов оказать всю необходимую помощь Белгороду после ракетного удара ВСУ. Об этом завил глава республики Сергей Аксенов.

"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Крым готов оказать всю необходимую помощь. Мы с вами", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий. Раннее в четверг российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. МИД РФ осудил преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Белгороде и будет инициировать рассмотрение вопроса в Совете Безопасности ООН.
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Гладков рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ
Сергей АксеновКрымБелгородАтака ВСУ на БелгородНовости
 
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