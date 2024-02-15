https://crimea.ria.ru/20240215/krym-gotov-pomoch-belgorodu-posle-raketnoy-ataki-vsu--aksenov-1134976313.html

Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов

Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов

Крым готов оказать всю необходимую помощь Белгороду после ракетного удара ВСУ. Об этом завил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T18:01

2024-02-15T18:01

2024-02-15T18:01

сергей аксенов

крым

белгород

атака всу на белгород

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Крым готов оказать всю необходимую помощь Белгороду после ракетного удара ВСУ. Об этом завил глава республики Сергей Аксенов.Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий. Раннее в четверг российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. МИД РФ осудил преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Белгороде и будет инициировать рассмотрение вопроса в Совете Безопасности ООН.

https://crimea.ria.ru/20240215/gladkov-rasskazal-o-sostoyanii-ranenykh-posle-udara-vsu-1134975009.html

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белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, белгород, атака всу на белгород, новости