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Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов
Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов
Крым готов оказать всю необходимую помощь Белгороду после ракетного удара ВСУ. Об этом завил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T18:01
2024-02-15T18:01
2024-02-15T18:01
сергей аксенов
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атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Крым готов оказать всю необходимую помощь Белгороду после ракетного удара ВСУ. Об этом завил глава республики Сергей Аксенов.Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий. Раннее в четверг российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. МИД РФ осудил преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры в Белгороде и будет инициировать рассмотрение вопроса в Совете Безопасности ООН.
https://crimea.ria.ru/20240215/gladkov-rasskazal-o-sostoyanii-ranenykh-posle-udara-vsu-1134975009.html
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сергей аксенов, крым, белгород, атака всу на белгород, новости
Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов
Аксенов выразил соболезнования родным погибших при ударе ВСУ по Белгороду