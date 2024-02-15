https://crimea.ria.ru/20240215/14-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134965706.html
14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 15.02.2024
14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T13:03
2024-02-15T13:03
2024-02-15T13:08
пво
обстрелы белгородской области
белгородская область
поставки западного оружия украине
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
новости
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_0:70:2201:1308_1920x0_80_0_0_9702c3c4c11f4eef46d3c2d9bc04d06c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Атака была предпринята боевиками в 12:30.Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.В среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Черным морем и территориями Белгородской и Воронежской областей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки беспилотников в Валуйском округе была ранена женщина.Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в субботу, 10 февраля и дважды в четверг, 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительницаТрое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской областиПострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублей
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_181:0:2018:1378_1920x0_80_0_0_009f25f29febd200b6c6d0b5711caa42.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, поставки западного оружия украине, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости, обстрелы всу
14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
ПВО сбили 14 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью - Минобороны
13:03 15.02.2024 (обновлено: 13:08 15.02.2024)