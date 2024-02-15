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14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 15.02.2024

14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T13:03

2024-02-15T13:03

2024-02-15T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Атака была предпринята боевиками в 12:30.Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.В среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Черным морем и территориями Белгородской и Воронежской областей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки беспилотников в Валуйском округе была ранена женщина.Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в субботу, 10 февраля и дважды в четверг, 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительницаТрое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской областиПострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублей

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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