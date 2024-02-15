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14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 15.02.2024
14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T13:03
2024-02-15T13:08
пво
обстрелы белгородской области
белгородская область
поставки западного оружия украине
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Атака была предпринята боевиками в 12:30.Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.В среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Черным морем и территориями Белгородской и Воронежской областей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки беспилотников в Валуйском округе была ранена женщина.Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в субботу, 10 февраля и дважды в четверг, 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительницаТрое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской областиПострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, поставки западного оружия украине, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости, обстрелы всу
14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

ПВО сбили 14 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью - Минобороны

13:03 15.02.2024 (обновлено: 13:08 15.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Атака была предпринята боевиками в 12:30.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.
В среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Черным морем и территориями Белгородской и Воронежской областей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки беспилотников в Валуйском округе была ранена женщина.
Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в субботу, 10 февраля и дважды в четверг, 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.
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ПВООбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПоставки западного оружия УкраинеПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФНовостиОбстрелы ВСУ
 
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