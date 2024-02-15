https://crimea.ria.ru/20240215/sirena-raketnoy-opasnosti-zapuschena-v-belgorode-i-belgorodskom-rayone-1134965043.html

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T12:23

2024-02-15T12:23

2024-02-15T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков.В среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Черным морем и территориями Белгородской и Воронежской областей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки беспилотников в Валуйском округе была ранена женщина.Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в субботу, 10 февраля и дважды в четверг, 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительницаТрое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, общество, новости