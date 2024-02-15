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Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T12:23
2024-02-15T12:23
2024-02-15T12:33
белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков.В среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Черным морем и территориями Белгородской и Воронежской областей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки беспилотников в Валуйском округе была ранена женщина.Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в субботу, 10 февраля и дважды в четверг, 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительницаТрое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областью
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, общество, новости
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность – губернатор
12:23 15.02.2024 (обновлено: 12:33 15.02.2024)