https://crimea.ria.ru/20240511/divizion-amerikanskikh-zrk-patriot-unichtozhen-na-boevoy-pozitsii--1137194855.html

Дивизион американских ЗРК Patriot уничтожен на боевой позиции

Дивизион американских ЗРК Patriot уничтожен на боевой позиции - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Дивизион американских ЗРК Patriot уничтожен на боевой позиции

Бойцы российских сил уничтожили дивизион поставленных Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot на боевой позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T13:14

2024-05-11T13:14

2024-05-11T13:26

новости сво

министерство обороны рф

patriot (зенитный ракетный комплекс)

himars

авиабомба hammer

рсзо vampire

поставки западного оружия украине

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111511/03/1115110319_61:76:712:442_1920x0_80_0_0_9cb87172f25fc88afff53126e2db86d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Бойцы российских сил уничтожили дивизион поставленных Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot на боевой позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, системы ПВО сбили за сутки 43 реактивных снаряда HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха". Уничтожены также 46 украинских беспилотника, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотный летательный аппарат, 515 зенитных ракетных комплексов, 15 981 танк и других боевых бронированных машин, 1286 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской областиЗаконная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТОВыпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, patriot (зенитный ракетный комплекс), himars, авиабомба hammer, рсзо vampire, поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии, потери всу