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Дивизион американских ЗРК Patriot уничтожен на боевой позиции - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Дивизион американских ЗРК Patriot уничтожен на боевой позиции
Дивизион американских ЗРК Patriot уничтожен на боевой позиции - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Дивизион американских ЗРК Patriot уничтожен на боевой позиции
Бойцы российских сил уничтожили дивизион поставленных Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot на боевой позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T13:14
2024-05-11T13:26
новости сво
министерство обороны рф
patriot (зенитный ракетный комплекс)
himars
авиабомба hammer
рсзо vampire
поставки западного оружия украине
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Бойцы российских сил уничтожили дивизион поставленных Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot на боевой позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, системы ПВО сбили за сутки 43 реактивных снаряда HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха". Уничтожены также 46 украинских беспилотника, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотный летательный аппарат, 515 зенитных ракетных комплексов, 15 981 танк и других боевых бронированных машин, 1286 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской областиЗаконная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТОВыпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВО
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, patriot (зенитный ракетный комплекс), himars, авиабомба hammer, рсзо vampire, поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии, потери всу
Дивизион американских ЗРК Patriot уничтожен на боевой позиции

Армия России уничтожила дивизион Patriot на боевой позиции и цех по сбору дронов ВСУ

13:14 11.05.2024 (обновлено: 13:26 11.05.2024)
 
© Фото: DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото: DoD / Glenn Fawcett
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Бойцы российских сил уничтожили дивизион поставленных Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot на боевой позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
"Уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах", - говорится в субботней сводке.
Кроме того, системы ПВО сбили за сутки 43 реактивных снаряда HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха". Уничтожены также 46 украинских беспилотника, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотный летательный аппарат, 515 зенитных ракетных комплексов, 15 981 танк и других боевых бронированных машин, 1286 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц специальной военной автомобильной техники.
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