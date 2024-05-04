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Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТО
Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТО - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТО
В зоне специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили эшелон с техникой и оружием иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T14:56
2024-05-04T14:56
2024-05-04T14:56
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили эшелон с техникой и оружием иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ в недельной сводке.Кроме того, ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами за неделю уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники ВСУ.За неделю по объектам оборонного значения на территории Украины было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием. Поражены места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.26 апреля российское военное ведомство сообщало о том, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились 1200 боевиков ВС РФ разбили еще 930 украинских боевиков и иностранных наемников
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине
Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТО
Армия России уничтожила эшелон с западным вооружением в зоне спецоперации - Минобороны