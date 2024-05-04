https://crimea.ria.ru/20240504/zakonnaya-tsel-na-ukraine-razbombili-eshelon-s-tekhnikoy-nato-1137047171.html

Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТО

Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТО - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТО

В зоне специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили эшелон с техникой и оружием иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T14:56

2024-05-04T14:56

2024-05-04T14:56

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили эшелон с техникой и оружием иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ в недельной сводке.Кроме того, ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами за неделю уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники ВСУ.За неделю по объектам оборонного значения на территории Украины было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием. Поражены места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.26 апреля российское военное ведомство сообщало о том, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились 1200 боевиков ВС РФ разбили еще 930 украинских боевиков и иностранных наемников

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине