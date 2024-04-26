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ВС РФ поразили эшелон с западным вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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ВС РФ поразили эшелон с западным вооружением для ВСУ
ВС РФ поразили эшелон с западным вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2024
ВС РФ поразили эшелон с западным вооружением для ВСУ
Российские военные поразили эшелон ВСУ с западным вооружением и военной техникой, сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T14:39
2024-04-26T14:46
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Российские военные поразили эшелон ВСУ с западным вооружением и военной техникой, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.Российскими средствами ПВО за сути сбиты еще 193 украинских беспилотника, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха", три французские авиационные управляемые бомбы Hammer.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23325 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15856 танков и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21308 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны"Конец может наступить быстро": заявление Зеленского о судьбе УкраиныВСУ потеряли еще 1000 боевиков и десятки единиц техники и артиллерии
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Новости
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине
ВС РФ поразили эшелон с западным вооружением для ВСУ

ВС РФ разгромили эшелон с западным вооружением и военной техникой

14:39 26.04.2024 (обновлено: 14:46 26.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Российские военные поразили эшелон ВСУ с западным вооружением и военной техникой, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное ДНР, личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, а также живая сила и техника ВСУ в 112-ти районах", - говорится в сводке.

Российскими средствами ПВО за сути сбиты еще 193 украинских беспилотника, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха", три французские авиационные управляемые бомбы Hammer.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23325 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15856 танков и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21308 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииПоставки западного оружия Украине
 
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