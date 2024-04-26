https://crimea.ria.ru/20240426/vs-rf-porazili-eshelon-s-zapadnym-vooruzheniem-dlya-vsu-1136883863.html

ВС РФ поразили эшелон с западным вооружением для ВСУ

ВС РФ поразили эшелон с западным вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2024

ВС РФ поразили эшелон с западным вооружением для ВСУ

Российские военные поразили эшелон ВСУ с западным вооружением и военной техникой, сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T14:39

2024-04-26T14:39

2024-04-26T14:46

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Российские военные поразили эшелон ВСУ с западным вооружением и военной техникой, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.Российскими средствами ПВО за сути сбиты еще 193 украинских беспилотника, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха", три французские авиационные управляемые бомбы Hammer.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23325 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15856 танков и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21308 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны"Конец может наступить быстро": заявление Зеленского о судьбе УкраиныВСУ потеряли еще 1000 боевиков и десятки единиц техники и артиллерии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине