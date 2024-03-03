https://crimea.ria.ru/20240303/ataka-vsu-na-krym-pvo-sbila-38-ukrainskikh-bespilotnikov---minoborony-1135369962.html

Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны

Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны

Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T06:31

2024-03-03T06:31

2024-03-03T07:31

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма. 25 февраля дежурные средства ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты. Также в этот день над морем сбиты четыре вражеских дрона. 16 февраля средства ПВО перехватили над Черным морем четыре украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:"Конец может наступить быстро": заявление Зеленского о судьбе УкраиныБудет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление ЗеленскогоРакеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России

https://crimea.ria.ru/20240302/v-krym-pytalos-vekhat-avto-s-samodelnym-vzryvnym-ustroystvom-na-dnische-1135353443.html

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2024

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