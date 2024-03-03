Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240303/ataka-vsu-na-krym-pvo-sbila-38-ukrainskikh-bespilotnikov---minoborony-1135369962.html
Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны
Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны
Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T06:31
2024-03-03T07:31
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4611222a0dc2432d0140899adef3840f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма. 25 февраля дежурные средства ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты. Также в этот день над морем сбиты четыре вражеских дрона. 16 февраля средства ПВО перехватили над Черным морем четыре украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:"Конец может наступить быстро": заявление Зеленского о судьбе УкраиныБудет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление ЗеленскогоРакеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России
https://crimea.ria.ru/20240302/v-krym-pytalos-vekhat-avto-s-samodelnym-vzryvnym-ustroystvom-na-dnische-1135353443.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce2a99dbf452e2b826b5a7b0d263328c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), пво
Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны

ПВО уничтожила над Крымом 38 украинских беспилотников - Минобороны

06:31 03.03.2024 (обновлено: 07:31 03.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.
Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма. 25 февраля дежурные средства ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты. Также в этот день над морем сбиты четыре вражеских дрона. 16 февраля средства ПВО перехватили над Черным морем четыре украинских беспилотника.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Конец может наступить быстро": заявление Зеленского о судьбе Украины
Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского
Ракеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России
В пункте пропуска Джанкой на въезде в Крым обнаружили машину с самодельным взрывным устройством - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Вчера, 07:44
Авто с самодельным взрывным устройством обнаружили на въезде в Крым
 
КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:20Объезд перекрытого участка Тавриды: актуализированная схема
07:45Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц
07:02Как работает железнодорожный транспорт в Крыму после атаки БПЛА
06:45Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать
06:42Движение по Крымскому мосту возобновлено
06:31Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны
03:40Движение по Крымскому мосту закрыто
00:01Тепло и туманно: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 марта
22:05Главное за день: 2 марта
21:39ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ленинградской областью - МО
21:37Розовые фламинго прилетели в Крым
21:18"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию
20:31В Ленинградской области средства ПВО поразили воздушные цели
20:15Минюст РФ включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных
19:37Послание Путина и военные НАТО на Украине: топ новостей недели
19:14Прослушку офицеров немецкой армии подтвердило Минобороны ФРГ
18:55400 литров от каждой: в Крыму живут необычные молочные овцы
18:32За что в Литве будут конфисковывать автомобили с российскими номерами
18:01Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ
Лента новостейМолния