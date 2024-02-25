Рейтинг@Mail.ru
Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240225/budet-li-kiev-bit-zapadnym-oruzhiem-po-krymu--zayavlenie-zelenskogo-1135197776.html
Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского
Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского
Киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T11:35
2024-02-25T11:36
владимир зеленский (президент украины)
политика
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новые регионы россии
поставки западного оружия украине
украина
крым
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133218239_0:0:883:497_1920x0_80_0_0_4c2a7a3f6724f67ca239ac629c377c7d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают украинские СМИ.По словам Зеленского, Киев "не имеет возможности и права, и никогда не будет использовать оружие партнеров на других территориях, кроме украинской".Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) на прошлой неделе проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия. В проекте резолюции, который был поддержан нижней палатой парламента, Taurus не упомянуты. При этом, в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка ракет Taurus Киеву тому, что конфликт станет угрозой для Германии.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что в случае поставок Taurus Киеву немецкие оборонные заводы, производящие эти ракеты, должны стать законными целями для Вооруженных сил России.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территорииЧитайте также на РИА Новости Крым:Управляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристикиЗапад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – ЛавровМиллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТО
https://crimea.ria.ru/20240222/rakety-taurus-osnovnye-kharakteristiki-i-dalnost-poleta-1135162888.html
новые регионы россии
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133218239_121:0:869:561_1920x0_80_0_0_c0b48dbe6018781f8c7d749f71d418b1.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), политика, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новые регионы россии, поставки западного оружия украине, украина, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского

Зеленский заявил о готовности бить западным оружием по Крыму и новым регионам

11:35 25.02.2024 (обновлено: 11:36 25.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают украинские СМИ.
"Отвечу обобщенно: если… (цели находятся в Крыму и освобожденных Россией регионах Донбасса и Новороссии – ред.) – применяем западное оружие, если на других направлениях – используем украинское оружие", - сказал он.
По словам Зеленского, Киев "не имеет возможности и права, и никогда не будет использовать оружие партнеров на других территориях, кроме украинской".
Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) на прошлой неделе проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия. В проекте резолюции, который был поддержан нижней палатой парламента, Taurus не упомянуты. При этом, в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.
Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка ракет Taurus Киеву тому, что конфликт станет угрозой для Германии.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что в случае поставок Taurus Киеву немецкие оборонные заводы, производящие эти ракеты, должны стать законными целями для Вооруженных сил России.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории
Читайте также на РИА Новости Крым:
Управляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристики
Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров
Миллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТО
Ракета воздух-земля большой дальности Taurus. Фото AFP
22 февраля, 19:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета
 
Владимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовые регионы РоссииПоставки западного оружия УкраинеУкраинаКрымБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Перед Крымским мостом скопилась очередь из 190 машин
13:55Более 70 беспилотников врага уничтожены в зоне СВО за сутки
13:41Российские войска улучшили позиции в районе Авдеевки
13:12В Крыму назвали сумму исков к Украине за энергоблокаду
12:38В Белгороде объявили ракетную опасность
12:25Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства РФ
12:21Потеряют страну: Лукашенко назвал главное условие существования Украины
12:01Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2025 году
11:55"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежи
11:48ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область
11:35Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского
11:11Крымский зоопарк "Сказка" и "Аскания-Нова" обменяются животными
10:57Кулеба предложил переименовать Одессу
10:31Премьер Британии призвал "смелее" конфисковывать замороженные активы РФ
09:45Удары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывы
09:17"Сила моя со мной": Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой
08:48Досрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье
08:25Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в Китае у границы с Киргизией
07:48Зачем нужен период охлаждения при получении кредита – мнение
07:316 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью
Лента новостейМолния