https://crimea.ria.ru/20240225/budet-li-kiev-bit-zapadnym-oruzhiem-po-krymu--zayavlenie-zelenskogo-1135197776.html

Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского

Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского

Киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T11:35

2024-02-25T11:35

2024-02-25T11:36

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают украинские СМИ.По словам Зеленского, Киев "не имеет возможности и права, и никогда не будет использовать оружие партнеров на других территориях, кроме украинской".Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) на прошлой неделе проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия. В проекте резолюции, который был поддержан нижней палатой парламента, Taurus не упомянуты. При этом, в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка ракет Taurus Киеву тому, что конфликт станет угрозой для Германии.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что в случае поставок Taurus Киеву немецкие оборонные заводы, производящие эти ракеты, должны стать законными целями для Вооруженных сил России.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территорииЧитайте также на РИА Новости Крым:Управляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристикиЗапад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – ЛавровМиллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТО

https://crimea.ria.ru/20240222/rakety-taurus-osnovnye-kharakteristiki-i-dalnost-poleta-1135162888.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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