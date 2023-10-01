Рейтинг@Mail.ru
Заводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231001/zavody-frg-stanut-zakonnymi-tselyami-medvedev-o-postavkakh-taurus-kievu--1131776974.html
Заводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву
Заводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Заводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву
Немецкие оборонные заводы, производящие крылатые ракеты Taururs, должны стать законными целями для Вооруженных сил России в случае поставок этого вооружения... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T11:36
2023-10-01T11:20
дмитрий медведев
радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны
германия
великобритания
поставки западного оружия украине
украина
новости сво
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787699_0:38:3166:1818_1920x0_80_0_0_b04c3489026123d05e63407c34ae3a02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Немецкие оборонные заводы, производящие крылатые ракеты Taururs, должны стать законными целями для Вооруженных сил России в случае поставок этого вооружения Украине. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Такой же легальной целью для российских войск станут и британские военные, которых Лондон намерен отправить на Украину для обучения боевиков ВСУ, убежден зампредседателя Совбеза РФ.Он отметил, что эти военные "будут безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты".Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что обсудил с генералом генштаба Патриком Сандерсом возможность перенесения подготовки военнослужащих ВСУ английскими военными непосредственно на территорию Украины. Он также добавил, что сейчас есть возможность перенести на Украину не только процесс обучения боевиков ВСУ, но и производство вооружений и боеприпасов.Накануне председатель комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что Киеву "нужно без промедления поставить ракеты Taurus". По ее словам, Украине "имеет полное право наносить удары этими ракетами по объектам на территории России", в том числе в Крыму.В конце мая стало известно, что киевский режим запросил у Берлина предоставление ракет Taurus с дальностью полета до 500 км. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет Украине.В августе журнал Der Spiegel сообщил, что немецкое правительство изучает возможность поставок Киеву ракет Taurus в ближайшие месяцы.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасныSCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракетЛавров: США ведут войну против России руками и телами Украины
германия
великобритания
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787699_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_40317ab6d53813fc7593785ebbc27d80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны, германия, великобритания, поставки западного оружия украине, украина, новости сво, политика
Заводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву

Медведев: немецкие заводы станут законными целями в случае поставок ракет Taurus Украине

11:36 01.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Немецкие оборонные заводы, производящие крылатые ракеты Taururs, должны стать законными целями для Вооруженных сил России в случае поставок этого вооружения Украине. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Глава комитета по обороне ФРГ с труднопроизносимой фамилией (Мари-Агнес Штрак-Циммерман – ред.) требует немедленно поставить (Украине) ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии. Мол, это соответствует международному праву. Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Такой же легальной целью для российских войск станут и британские военные, которых Лондон намерен отправить на Украину для обучения боевиков ВСУ, убежден зампредседателя Совбеза РФ.
Он отметил, что эти военные "будут безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты".
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что обсудил с генералом генштаба Патриком Сандерсом возможность перенесения подготовки военнослужащих ВСУ английскими военными непосредственно на территорию Украины. Он также добавил, что сейчас есть возможность перенести на Украину не только процесс обучения боевиков ВСУ, но и производство вооружений и боеприпасов.
Накануне председатель комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что Киеву "нужно без промедления поставить ракеты Taurus". По ее словам, Украине "имеет полное право наносить удары этими ракетами по объектам на территории России", в том числе в Крыму.
В конце мая стало известно, что киевский режим запросил у Берлина предоставление ракет Taurus с дальностью полета до 500 км. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет Украине.
В августе журнал Der Spiegel сообщил, что немецкое правительство изучает возможность поставок Киеву ракет Taurus в ближайшие месяцы.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны
SCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет
Лавров: США ведут войну против России руками и телами Украины
 
Дмитрий МедведевРадиомарафон "Россия сегодня" ко второй годовщине Крымской весныГерманияВеликобританияПоставки западного оружия УкраинеУкраинаНовости СВОПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна
13:02Движение по Крымскому мосту возобновлено
12:58Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО
12:30Обстрелы ВСУ Брянской области: повреждены административные здания и дома
12:05Группировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков
11:36Заводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву
11:20Крымский мост закрыт
11:06Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
10:56Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области
10:42Взрывы и выстрелы: в центре Анкары совершен теракт
10:32Британия официально направит свои войска на Украину для обучения ВСУ
10:15Без помощи Украине: Байден утвердил временный бюджет США
09:42Книги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябре
09:23Атака беспилотников на Смоленск - что известно
09:13Три человека ранены после обстрела Шебекино - Гладков
09:04Крымский мост: обстановка на утро воскресенья
08:51Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью
08:47Сутки без воды: где и когда планируется отключение
08:23Как будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономиста
07:37Вышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей
Лента новостейМолния