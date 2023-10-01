https://crimea.ria.ru/20231001/zavody-frg-stanut-zakonnymi-tselyami-medvedev-o-postavkakh-taurus-kievu--1131776974.html

Заводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву

Заводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Заводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву

Немецкие оборонные заводы, производящие крылатые ракеты Taururs, должны стать законными целями для Вооруженных сил России в случае поставок этого вооружения... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T11:36

2023-10-01T11:36

2023-10-01T11:20

дмитрий медведев

радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Немецкие оборонные заводы, производящие крылатые ракеты Taururs, должны стать законными целями для Вооруженных сил России в случае поставок этого вооружения Украине. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Такой же легальной целью для российских войск станут и британские военные, которых Лондон намерен отправить на Украину для обучения боевиков ВСУ, убежден зампредседателя Совбеза РФ.Он отметил, что эти военные "будут безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты".Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что обсудил с генералом генштаба Патриком Сандерсом возможность перенесения подготовки военнослужащих ВСУ английскими военными непосредственно на территорию Украины. Он также добавил, что сейчас есть возможность перенести на Украину не только процесс обучения боевиков ВСУ, но и производство вооружений и боеприпасов.Накануне председатель комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что Киеву "нужно без промедления поставить ракеты Taurus". По ее словам, Украине "имеет полное право наносить удары этими ракетами по объектам на территории России", в том числе в Крыму.В конце мая стало известно, что киевский режим запросил у Берлина предоставление ракет Taurus с дальностью полета до 500 км. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет Украине.В августе журнал Der Spiegel сообщил, что немецкое правительство изучает возможность поставок Киеву ракет Taurus в ближайшие месяцы.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасныSCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракетЛавров: США ведут войну против России руками и телами Украины

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дмитрий медведев, радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны, германия, великобритания, поставки западного оружия украине, украина, новости сво, политика